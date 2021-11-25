Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden 'Uludağ Ekonomi Zirvesi', Vodafone Business ana sponsorluğunda 24-25 Kasım'da hibrit olarak gerçekleşti. Zirve'ye T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk gün konuşmacıları olarak katıldı. Zirve'nin ikinci gününde açılış konuşmasını T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yaptı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana teması "Sürdürülebilirlik ve Gelecek" oldu. 11. kez düzenlenen Zirve'de sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar pek çok sektörün nabzı tutuldu.

Zirve'nin açılış konuşmaları Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy tarafından yapıldı. Sedef Seçkin Büyük açılış konuşmasında "Zirve'mizin pandemi sonrası dünyadaki yeni düzene, toparlanma ve yükseliş sürecine ilişkin öngörülerin ve mesajların paylaşılacağı güçlü bir fikir platformu olarak 2022'ye ve sonrasına ışık tutacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise açılış konuşmasında şöyle dedi: "Vodafone olarak, sürdürülebilirliğin önemini erken kavramış ve bu yönde gecikmeden harekete geçmiş şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Tüm şirketlere daha iyi bir gelecek için hemen şimdi harekete geçme ve el birliğiyle hem ülkemizi hem de dünyamızı daha iyi yarınlara taşıma çağrısında bulunuyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından video aracılığıyla zirveye katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise son 20 yılda Türkiye'nin ekonomik, ticari ve hukuki alanda yaptıkları atılımlardan bahsetti. Zirve'nin ilk oturumunda 2022 hedef ve stratejileri konuşuldu. Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleşen "2022 Hedef ve Stratejileri" oturumunda Türkiye'nin büyük gruplarını yöneten liderler pandemi sonrası hedef ve stratejilerini açıkladılar. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu moderatörlüğündeki panele Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane ve Akfen Holding CEO'su Selim Akın katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Coca-Cola Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen "Sürdürülebilirlik" oturumunda çevre, toplum ve ekonomide sürdürülebilirlik konusu Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı. Capital, Ekonomist, Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük'ün moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldı.

DİJİTALLEŞMENİN GETİRECEĞİ YENİLİKLER

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ilk gün öğle arasından sonra ilk konuşmayı, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs yaptı. Konuşmanın ardından Aytemiz sponsorluğunda gerçekleşen "Dijitalleşmenin Getireceği Yenilikler" oturumunda da dönüşümün kurumsal kültüre etkisi konuşuldu. Yatırımcı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Serdar moderatörlüğündeki panele Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek katıldı. TIME Dergisi tarafından Dünyanın En Etkili Kişileri listesine birden çok defa giren tek akademisyen olan Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs ise Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için izlemesi gereken yolu aktardı.

DİJİTAL ÇAĞDA CEO'NUN DEĞİŞEN ROLÜ

GlassHouse sponsorluğunda gerçekleşen "Dijital Çağda CEO'nun değişen rolü" oturumunda, dijitalleşmeyle birlikte CEO'ların üzerine düşen görevlerdeki dönüşüm, Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı. Glasshouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Estee Lauder Grup Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş, Yaşar Holding CEO & İcra Başkanı Mehmet Aktaş ve Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo katıldı.

GELECEĞİ DÖNÜŞTÜREN TEKNOLOJİLER

BSH sponsorluğunda gerçekleşen "Geleceği Dönüştüren Teknolojiler" oturumunda yeni teknolojilerin geleneksel sektörleri nasıl dönüştüreceğini, yeni dünyanın yeni nesil şirketlerini yöneten liderler anlattı. Eski Büyükelçi ve TSKB Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende'nin moderatörlüğündeki panele Sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, Dell Technologies Genel Müdürü Işıl Hasdemir, Furhat Robotics Kurucu Ortağı & WIR Grup Teknoloji Yatırımcısı Preben Wik ve Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen katıldı.

AMAÇ ODAKLILIK: ÖZGÜVENLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK

Orkid sponsorluğunda gerçekleşen "Amaç Odaklılık: Özgüvenli Nesiller Yetiştirmek" oturumunda, pandemi ve dijitalleşme koşullarında gençlerin geleceği konusu, Türkiye'de farklı kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı. TBWA/Group İstanbul CEO'su Burcu Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen panele, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı M. Akif Üstündağ, TEGV Başkanı Oktay Özinci ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı.

Zirve'nin ilk gün kapanış konuşmasını T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün kapanış konuşmasını gerçekleştiren T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi: "Turizm, 20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinin önemli aktörlerinden biri oldu. Dünya Bankası verilerine göre Covid-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışları 2,3 milyar kişi seviyesine gelmiş, turizm gelirleriyse neredeyse 1,9 trilyon dolara ulaşmıştı. Ekonomi ve turizm iç içe geçmiş kavramlar ve turizm ülkemizde önemli bir paya sahip. 2021 yılı hedeflerimizi 22 milyar dolar olarak güncelledik. Bunda hiç kuşkusuz dünyanın en etkili ve kapsamlı tanıtım atağımızın rolü büyük. Go Türkiye platformumuz dünyadaki en iyi örnek oldu. Türkiye yeni dönemin en önemli aktörü olacak ve bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz."

Zirve'nin ikinci günü T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıyla başladı. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gününün açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Tarımsal hasılamız son üç yılda yüzde 78 artışla 2020 yılında 337 milyar TL'ye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır" diye konuştu. Tarımsal hasılamızın Avrupa'da lider, dünyada ise ilk on arasında olduğunu belirten Pakdemirli, tarımda 15,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini belirtti.

ZİRVE'DE İKİNCİ GÜNÜNÜN İLK OTURUMU: "BANKACILIĞIN GELECEĞİ"

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleşen "Bankacılığın Geleceği" oturumunda salgın döneminden başarıyla çıkan bankacılık sektörünü gelecekte nelerin beklediği konuşuldu. Capital Dergisi Finans Editörü Elçin Cirik'in moderatörlüğündeki panele TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Citibank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Emre Karter, Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Recep Baştuğ ile TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici katıldı.

GLOBALDE BÜYÜYENLER

Doğanlar Holding sponsorluğunda gerçekleşen "Globalde Büyüyenler" oturumunda, üretici ve tüketici fiyatlarında dünya genelinde artışlar sürerken, yeni enflasyon çağında oluşan riskler ve fırsatlar, Türkiye'de farklı şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı. Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panele, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ve Abdi İbrahim CEO'su Süha Taşpolatoğlu katıldı.

İŞTE DAHA FAZLA KADIN VE EŞİTLİK

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gün öğle arasından sonra ilk konuşmayı yapan Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Xavier Sala-i Martin, "Önümüzdeki dönemde en önemli gündemimiz enflasyon ve hala tüm dünyada artarak devam ediyor. Artık görüyoruz ki özellikle ABD ve Avrupalı şirketler üretim süreçlerini batıya taşımaya çalışıyorlar. Bu ise Türkiye için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Eğer Türkiye ödevini iyi yapar ve batının beklenti içerisinde olduğu yapısal dönüşümleri gerçekleştirirse, uluslararası yatırımcıları daha kolay çekerek büyük başarı elde edilebilir. Türkiye, iş dünyası tarafından dikkatle izleniyor ve cazibe merkezi haline getirilmeli" dedi. Martin'in konuşmasının ardından Dell'in sponsorluğunda gerçekleşen "İşte Daha Fazla Kadın ve Eşitlik" oturumunda ise kadınların iş gücü piyasasına daha fazla katılımı konuşuldu. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil'in moderatörlüğündeki panele, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Kagider Başkanı Emine Erdem, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç katıldı.

"DÖNGÜSEL EKONOMİ: GELECEĞİ BOŞA HARCAMA"

Fairy sponsorluğunda gerçekleşen "Döngüsel Ekonomi: Geleceği Boşa Harcama" oturumunda inovasyon ve sürdürülebilirliği öne çıkaran yeni üretim ve iş modelleri ele alındı. Doğan Burda CEO'su Cem Başar'ın moderatörlüğündeki panele Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, Ellen MacArtur Vakfı Eski CEO'su Jamie Butterworth, BM Gıda Programı Türkiye Direktörü Nils Grede ve P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak katıldı.

GLOBAL EKONOMİ: DAHA İYİ BİR GELECEK MÜMKÜN MÜ?"

Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen "Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün mü?" oturumunda tüm dünyada yaşanan son konjonktürel gelişmelerin ekonomideki paydaşlar için strateji belirlemeyi daha da zorlaştırmasıyla belirsiz geleceğe dair stratejilerin neler olması gerektiği konuşuldu. Uluslararası Finans Enstitüsü CEEMEA Araştırmaları Başkanı Uğraş Ülkü'nün moderatörlüğündeki panele TEPAV Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak, Oxford Üniversitesi Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin ve London Business School Ekonomi Profesörü Linda Yueh katıldı.

GELECEĞİN UNİCORN'LARINI YARATMAK

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde son oturum, Papara sponsorluğunda gerçekleşen "Geleceğin Unicorn'larını Yaratmak" oldu. Oturumda startup'ların bir milyar dolara ulaşma yolculuğu ele alındı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp'ın moderatörlüğündeki panele Papara CEO'su Ahmed F. Karslı, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Ace Games Kurucusu ve CEO'su Hakan Baş ve DCP Yönetici Ortağı Haluk Zontul katıldı.