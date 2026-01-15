Uluslararası Ayder Forumu\'nda konuşan Bakan Memişoğlu\'ndan \'\'etik enerji\'\' vurgusu

Rize, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" gündemli Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor.

Küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejilerinin masaya yatırıldığı forumda açılış konuşmacıları arasında Uluslararası Ayder Forumu Derneği Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yer aldı.

"ENERJİ ÜLKELERİN OLMAZSA OLMAZ İHTİYACI"

Sağlık Bakanı Memişoğlu konuşmasında, "Enerji çok stratejik bir konu. Esasında sanayi devrimiyle beraber 1900-1800'lerin sonundan itibaren enerji ülkelerin olmazsa olmaz ihtiyacı haline geldi. Bugün hepimiz enerjiden bahsediyoruz, temiz enerjiden bahsediyoruz. Ama biz sağlıkçılar olarak ve medeniyet olarak; önce insan diyen tarafın etik enerjiyi de dile getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani temiz enerjiyi hep dile getiriyoruz ama aynı zamanda etik enerji de olması gerekir. İnsanları yok edecek, çatıştıracak veya sömürecek bir sistemi enerjiyi elde etmek için kullanmamamız gerektiğini, bizim haricimizdeki bazı medeniyetlere, ülkelere öğretmemiz de gerekir. Onun için bu forum çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem etik hem temiz enerji konusunda çok büyük yol katetti. Geçmiş enerji bakanlarımıza teşekkür ediyorum ama özellikle Alparslan bakanımın ülkemizin enerji bağımsızlığı için gece gündüz çalıştığının şahidi olarak söylüyorum; bu ülke çok uzun zaman önceye kadar toplam 36 bin varil petrol üretebilirken bugün sadece Gabar'da 80 bin varil üzerinde petrol üretebilir hale gelmiştir. Yenilebilir enerjide de Avrupa'nın beşincisi, dünyanın on birincisi haline gelmiştir.

Biz artık Türkiye yüzyılında kendi enerjisiyle yetinen, başkasına da gerektiği zaman yardım için etik değerleri taşıyarak yardım edebilen bir ülke haline geliyoruz. Onun için emeğe geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu millet adına, insanlık adına teşekkürlerimi arz ediyorum.

"BÖYLE ULUSLARARASI BİR FORUMU MEMLEKETİMDE ORGANİZE EDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bilginin paylaşıldığı, aynı zamanda stratejinin üretildiği bu tür forumlar herkes için çok değerlidir. Devlet için de değerlidir. Devlet aklı işte bu forumlardan çıkacak bilgileri, stratejileri alarak hayatını sürdürür. Böyle uluslararası bir forumu memleketimde organize edenlere çok teşekkür ediyorum.

Sayın Enerji Bakanıma söylüyorum, enerjisi yüksek bir memleket buralar. Sağlık Bakanlığı olarak Samsun'da, Ordu'da, Trabzon'da şehir hastaneleri inşaatını bitiriyoruz. Rize'de 1053 yataklı şehir hastanemizi de bitiriyoruz yani bu bölge, enerjiye çok ihtiyacı olan bir bölge. Onun için enerjisini bu bölgeden nasıl elde ederizi de sizin himayelerinizde başaracağımıza eminim."

Öte yandan; forumda şu başlıklar ele alınıyor: