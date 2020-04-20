Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Son Dakika
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

6 saat önce

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek..., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 781 artarak 41 bin 356'ya yükseldi. Vaka sayısının 771 bin 216 olarak kaydedildiği ABD'de 71 bin 497 kişi de iyileşti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a talep etmesi durumunda salgınla mücadelede yardım edebileceğini söyledi.

Ülkedeki bazı eyaletlerde ise salgınla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için "Evde kal" talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.

New York'taki Cobble Hill Sağlık Merkezinin Kovid-19 bağlantılı 55 ölümle eyalette en fazla can kaybının yaşandığı yaşlı bakımevi olduğu bildirildi.

İtalya'da ise can kaybı 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısının 181 bin 228'e ulaştığı İtalya'da, iyileşenlerin sayısı 48 bin 877 olarak açıklandı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükselirken, vaka sayısı 200 bin 210'a ulaştı.

Fransa'da ise vaka sayısı 155 bin 383'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 265, iyileşenlerin sayısı 37 bin 409 olarak duyuruldu.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 509'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 124 bin 743'e çıktı.

İngilizler, salgın konusunda uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin belirlenmesi durumunda Çin hakkında tazminat davası açılmasını istiyor.

Kovid-19 hastalarında olumlu sonuç verdiği bilinen immün plazma tedavisinin İngiltere'de denenmesi için çalışma başlatıldı.

Almanya'da 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 828'e, İran'da 5 bin 209'a, Almanya'da 4 bin 706'ya, Hollanda'da 3 bin 751'e, Brezilya'da 2 bin 507'ye, İsveç'te 1580'e, Kanada'da 1618'e, Rusya'da 405'e ve İsviçre'de 1429'a yükseldi.

Avusturya'da normal hayata dönme sürecinde "fast food" yemek zincirlerine sahip uluslararası şirketlerin büyük bir kısmı hizmet vermeye başladı.

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı 87 oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını söyledi.

Bazı ülkelerde tedbirler uzatılırken bazı ülkelerde hafifletildi

Ürdün hükümeti, Kovid-19 vakasının görülmediği ülkenin güneyindeki kentlerde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesine karar verdi.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, salgına karşı yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı dışındaki vakitlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerlerinin, fabrikaların ve atölyelerin açılmasına izin verildi. Ülkede ramazan ayında da devam edecek sokağa çıkma yasağı 19.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bangladeş'te hafta sonu on binlerce kişinin Müslüman bir din adamının cenaze törenine katılmasının ardından 7 köye giriş çıkışların tamamen kapatıldığı bildirildi.

Sri Lanka'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı.

Hindistan'da da 24 Mart'tan bu yana uygulanan ülke çapındaki sokağa çıkma yasağı kısmi olarak hafifletildi.

Tayland'da Kovid-19 nedeniyle sahillerin boşalmasıyla son 20 yılda ilk kez bu kadar çok sayıda deri sırtlı deniz kaplumbağası yuvası bulundu.

Ekvador'da 86 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Gana'da Kovid-19 ile mücadelede insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.

Cezayir'de salgınla ilgili asılsız haber üreten ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Ekvador'da 86 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları, ramazan ayında ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak.

Kazakistan, salgınla mücadele kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan'a 3 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi için talimat verdi.

Gana, Ruanda ve Benin'de salgınla mücadele kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Karadağ'ın Tuzi şehrinde yaşayan 300 aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Kovid-19'a karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:48 Kaynak: AA

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