Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu

21.05.2022 12:35

- Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu Siirt'ten Gaziantep'e giden aile 3 yaşındaki kızını Diyarbakır'da unuttu Siirt'ten Gaziantep'e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır'da mola verdikleri sırada oyun oynamak için taşların arasına saklanan 3 yaşındaki kızını unuttu.

- Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu

Siirt'ten Gaziantep'e giden aile 3 yaşındaki kızını Diyarbakır'da unuttu

DİYARBAKIR - Siirt'ten Gaziantep'e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır'da mola verdikleri sırada oyun oynamak için taşların arasına saklanan 3 yaşındaki kızını unuttu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, " Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Siirt ilinden Gaziantep iline seyir halinde bulunan bir aile Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 34'üncü kilometresinde mola verdiği esnada E.B. isimli kız çocuğu araçtan inerek oyun oynamak için taşların arasına saklanmış ve daha sonra ailesi çocuğu o bölgede unutarak yola devam etmişlerdir. Gaziantep iline gitmekte olan aile, Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuşlardır" denildi.

Açıklamada, "Alınan ihbar üzerine, jandarma devriyesi çocuğun araçtan indiği bölgede arama faaliyetine başlamıştır. Yaklaşık olarak yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Aile, çocuklarını bulan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu
Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu
Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu
Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı HAVELSAN Ekspres Siirt'te HAVELSAN Ekspres Siirt'te
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Gaziantep, oyunlar, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:41:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızını unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement