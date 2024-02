Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için Kayseri'ye geldi. Programları çerçevesinde düzenlenen 'Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü' etkinliğine katılan Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi'nde gerçekleşen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, kız öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Teknolojinin gelişmesiyle dünyanın hızla değiştiğini, endüstri ve sosyal yaşamın da bu değişime ayak uydurduğunu belirten Göktaş, Dünya Ekonomik Forumu Raporu'na göre, 2025 yılına kadar pek çok iş kolunun işlevini yitireceğini, teknoloji temelli yeni iş kollarının ortaya çıkacağını ifade etti. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporuna göre ise 21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) içerikli olacağına belirten Göktaş, "Bu nedenle çalışanların, işlerinde dijital yetkinlik kazanmaları gerekiyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kadınların internet kullanım oranı erkeklere göre yaklaşık yüzde 10 daha az. Dünya genelinde ise kadınlar erkeklere kıyasla yüzde 21 daha az cep telefonu kullanıyor" diye konuştu.

Söz konusu verilerin kadınların teknolojiye erkeklerden daha az ulaştığını gösterdiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Ayrıca yapılan çalışmalar önyargıların, kadın ve kız çocuklarının dijital beceriler geliştirmelerini ve STEM alanlarında yeterince temsil edilmediğini ortaya koyuyor. Oysa biliyoruz ki, STEM alanlarında cinsiyet farkı azaltılırsa istihdam ve üretkenlik artacak, kadınlar bireysel anlamda güçlenmelerinin yanında ülke ekonomisine de katma değer sağlayacak. Kızlarımızın ve kadınların STEM alanlarını keşfetmeleri ve başarılı rol modellerle karşılaşmaları bu anlamda oldukça önemli. Bizler de bu kapsamda kız çocuklarımızın iyi eğitim almaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin desteği ve liderliğiyle kızlarımızın eğitimine çok büyük destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz."

Yükseköğrenim istatistiklerine göre, üniversite eğitimine başlayanlar içinde kızların oranının yüzde 50'yi aştığını vurgulayan Göktaş, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olan kız öğrencilerin oranının ise yaklaşık yüzde 35 olduğunu belirtti.

"Kız çocuklarına ve kadınlara Cumhuriyet tarihinin en geniş haklarını veren iktidarımız görev başında" diyen Göktaş, son 22 yılda AK Parti iktidarında reform olarak nitelendirilebilecek çok büyük adımların atıldığını aktardı.

Artık ithal teknolojilerle yetinmeyen dünyaya teknolojiler ihraç eden, teknolojinin üretim merkezi olan bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Özellikle belirtmeliyim ki ihraç edilen her teknolojik ürünümüzde, yapılan her çalışmada kadınların ve kızlarımızın izi var. Her alanda onların büyük başarılarına şahidiz. Bunun en son örneğini bildiğiniz gibi, Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız ilk günlerde yaşadık. Bizlere gurur yaşatan astronot Alper Gezeravcı ile ilk insanlı uzay misyonumuzu gerçekleştirdik. Tüm Türkiye, tarif edilmez bir mutluluk yaşadı. Bu başarılı hamlede, uzayda gerçekleştirilen 13 önemli deneyden dördünün sorumlusunun bilim kadınlarımız olması ise bizleri ayrıca gururlandırdı. Buradan başarılı çalışmalara imza atan ve bilime emek veren Prof Dr. Emel Emregül,Prof. Dr. Didem Özçimen,Tuğçe Celayir ve Birsen Geçer'e ülkemizin Antartika'daki bilim çalışmalarına şu an koordinatörlük eden Prof. Dr. Burcu Özsoy'a teşekkürlerimi sunuyorum."

"Unutmayın, her zaman yanınızdayız"

Bilimsel çalışmalarını Kayseri'de sürdüren, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla birçok ödül alan Prof. Dr. Nurhan Karaboğa ile TÜBİAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri çerçevesinde biyoloji alanında İç Anadolu Bölge Birincisi olan 12. sınıf öğrencisi Şeyma Aslan'ı da tebrik eden Göktaş, "İşte tüm bu ve bunun gibi çalışmalarda kadınların etkin pozisyonda yer alması bizler için birer övünç kaynağı. İnanıyorum ki Türk kadınları, kız çocuklarımız başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da çalışmalarımızın odağında kız çocuklarının ve kadınların başta eğitim olmak üzere her türlü haklarının teslimi, toplumda etkin ve güçlü olmaları yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Göktaş 12. Kalkınma Planı'nda, kadınların ve kız çocuklarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre becerilerini geliştirmelerine yönelik önemli tedbirlerin bulunduğunu belirterek, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda ise, kadınlara ve kız çocuklarına, teknolojik ve dijital dönüşüme uyumlu yeni beceriler kazandırılmasını, temel öncelik belirledik" dedi.

Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesine yönelik 2016'dan beri "Türkiye'nin Mühendis Kızları" Projesini yürüttüklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Projenin üniversite programı çerçevesinde, bugüne kadar toplam 931 kız mühendislik öğrencisini destekledik. 2023-2024 yılı için deprem bölgesindeki kızlarımız da dahil olmak üzere 311 kız mühendislik öğrencisine burs, staj ve istihdam imkanı, İngilizce dil eğitimi ve Dönüştürücü Teknolojilerde Liderlik ve İnovasyon Eğitimi sertifika programı ile mentorluk-koçluk desteği sağlıyoruz. Diğer bir projemizde Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sabancı Vakfı iş birliğinde yürütülen, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi. Projenin dijital portalında, ne eğitim ne de istihdam (NEET) grubunda olan genç kadınların iş, staj, eğitim ve girişim desteğine ulaşmalarını sağlayan 'Fırsatlar Haritası' bulunuyor. Projenin pilot illeri Adana, Diyarbakır ve İzmir'de eğitimlerimiz başladı. NEET grubundaki genç kadınlara verilen eğitimlerin, ufuk açıcı olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki süreçte eğitim ve mentorlük programlarımızla daha çok genç kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

Gençlere seslenen Göktaş, "Kendi potansiyelinizin farkında olun ve ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde, bilim insanı, mühendis, mimar olarak rol alın. Kısa filmimizde yer alan akranlarınızı ve çok kıymetli bilim insanlarımızı takip edin. Unutmayın, biz her zaman yanınızdayız" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "İlk emri 'oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Aslında dinimiz hem kadınlar hem de erkekler için bilimi emrediyor. Sadece erkekler için olmadığı gibi kadınlar için de bu emir geçerli. Bizler sizin bizlere, bu kızlarımıza olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. İnşallah bir çalışıyorsak 2 çalışacağız ve evlatlarımızın önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Bakanımızın varlığı yeter. Siz bizim gururumuzsunuz. Sizin de geldiğiniz süreci takip eden ve sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bu kabinede bulunmanız bizler için, özellikle de hanım kardeşlerimiz, kız çocuklarımız için bir rol modelsiniz. Bunu da paylaşmak istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdimi ile program son buldu. - KAYSERİ