Ziynet Sertel'in adı Bornova'da yaşayacak - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in de eşi olan usta gazetecinin adı, düzenlenen törenle doğum yeri olan Çamdibi'ndeki parka verildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşanAtila Sertel, Eşi Ziynet Sertel'in adının doğup büyüdüğü yerde yaşayacak olmasının kendisi ve ailesi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in 41 yıllık hayat arkadaşı, Bornovalı Gazeteci-Yazar Ziynet Sertel'in ismi, Çamdibi'nde ölümsüzleşti. Bornova Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararın ardından Çınar Mahallesi 5006 sokak üzerinde yer alan parka, "Gazeteci Ziynet Sertel Parkı" ismi verildi.

Parkın açılışı töreni, CHP İzmir Milletvekilleri; Sevda Erdan Kılıç, Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Mahir Polat, Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko, Bedri Serter, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, başta Uğur Dündar olmak üzere çok sayıda gazetecinin katılımıyla gerçekleşti. Toplam 2 bin 250 metrekarelik alana sahip olan parkın açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Ziynet Sertel anısına zeytin fidan dikilip, çocuklara hikaye kitabı dağıtıldı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Ziynet Sertel'in isminin doğup büyüdüğü yerde yaşayacak olmasının kendisi ve ailesi için büyük mutluluk olduğunu söyleyen Atila Sertel "Bugün çok gururluyum. Burası yılların Çınar Parkı'ydı ama resmi bir ismi yoktu. Başkan Mustafa İduğ bana bu öneri ile geldiğinde çok mutlu oldum. Çünkü Eşim Ziynet bu parka 50 metre mesafede dünyaya geldi. Çok anlamlı olacağını düşündüm ve kabul ettim. Burası bir kitap park olacak. Kitap özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim yol gösterenimizdir. Çocuklarımızın eğitimi çok önemlidir. Güzel ve çağdaş bir ülke için onların iyi yetişmesi gerekiyor. Biz bu park ile bu hedefe katkı koyacağız. Başkan Mustafa İduğ'a, meclis üyelerine ve bu özel günde yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kalemi sağlam bir gazeteciydi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "kalemi sağlam" diye nitelendirdiği Ziynet Sertel'in adını sonsuza kadar yaşatacaklarını belirterek, "O tarafsızlığından hiç zaman ödün vermediği meslek anlayışı ile her zaman örnek olmaya devam edecek. Kendisini hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman saygı ve özlemle anacağız. Aydınlık içinde uyusun. Ziynet Sertelisminin ölümsüzleşmesine katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak bizzat tanık olduğum şunu da ifade etmek istiyorum; Birlikte siyaset yapmaktan büyük mutluluk duyduğum Atila Sertel Abim, hastalığının ilk evresinden son evresine kadar çocukları ile birlikte 41 yıllık hayat arkadaşının hep yanındaydı" dedi.

Yaşamları ilham olsun

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise Ziynet Sertel'in, bağımsız ve özgür gazetecilik için verdiği mücadelenin yanısıra, dostlarına her zaman emek veren ve sevgiyle yaklaşan bir abla ve arkadaş olduğunu söyledi. Yücel, "Ziynet-Atila Sertel Çifti'nin büyük aşkı, sevgisi ve dayanışması bu parkta vakit geçirecek olan çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza ilham olsun. Kendisini erken yaşta kaybettik ama ismi bu parkta sonsuza dek yaşayacak. Başta Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazeteci dostları konuştu

Atila Sertel'in kendisinin ailesi birlikte İzmir'de yerleşmesinde büyük etken olduğunu ifade eden Usta Gazeteci Uğur Dündar, "Ben kendisini Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'in ruhunu yaşatan Kuvai Milliyeci, Cumhuriyet sevdalısı, yurtsever, anti emperyalist, gözü pek bir yurttaş olarak tanıdım.

İyi ki Hasan Tahsinlerin, Atila Sertellerin kentine yerleşmişim. Ziynet Sertel'i de hastalığının ilk günlerinde bir yurt dışı programında tanıdım. Hayatımda öldüklerine inanmadığım ya da kabullenemediğim sayılı insanlar vardır. Bunlardan biri de Ziynet Sertel'dir. Geride çok iyi bir aile ve mangal yürekli bir eş bıraktı. İyi ki onları tanımışım" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, basının sorunlarının çözümü için Onursal Başkanları Atila Sertel ve Ziynet Sertel ile uzun yıllar birlikte mücadele ettiklerini söylerken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Ziynet Sertel genel olarak; 'Atila Sertel'in Eşi' diye tarif edilir ama biz gazeteciler tam tersini söylüyoruz; 'Atila Sertel Gazeteci Ziynet Sertel'in Eşi'dir diyoruz" dedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Halil İbrahim Hüner ise açılış törenindeki katılıma dikkat çekerek "Bu tablo Ziynet Sertel'in hayatı boyunca biriktirdiği sevginin göstergesidir" diye konuştu.

Çınar Mahallesi sakinleri adına konuşan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Dr. Şaban Acarbay da, Ziynet Atila'nın kendileri için simge bir isim olduğunu ifade etti.