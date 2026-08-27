Bitcoin borsadan uzaklaşıp altına yaklaştı

Kırılmayı yorumlayan isimlerden biri BlackRock dijital varlıklar başkanı Robbie Mitchnick oldu. Mitchnick'e göre Bitcoin'in son yükselişi onu sıradan bir risk varlığı değil portföy çeşitlendiricisi konumuna taşıdı.

Kripto paranın iki yüzü olduğunu kendisi de kabul ediyor. Mitchnick, yeniliği ve oynaklığı nedeniyle Bitcoin'in risk iştahına bağlı bir varlık gibi davranabildiğini, spekülatif ve kaldıraçlı işlemlerin de bu ilişkiyi güçlendirdiğini söylüyor. Ancak varlığın temel risk ve getiri dinamiklerinin hisse senetlerinden ve diğer geleneksel varlıklardan ters yöne işaret edebildiğini savunuyor.

Bu ayrımı tek cümleyle özetledi. Mitchnick, "Özellikle son birkaç haftada riskten kaçış anlatısı yeniden öne çıktı. Bence uzun vadede Bitcoin için esas alınacak anlatı bu." dedi ve BlackRock'ın görüştüğü uzun vadeli kurumsal yatırımcıların çoğunun varlığa böyle baktığını ekledi.

Mitchnick'in tanımı da bu çerçeveye oturuyor. Mitchnick Bitcoin'i "küresel ölçekte kıt, merkeziyetsiz ve yükselen bir parasal alternatif" olarak niteliyor.

Mitchnick bu görüşünü son haftalardaki piyasa hareketleriyle destekledi. Hisse senetleri baskı altında kalırken ve sabit getirili piyasalar dalgalanırken Bitcoin ile altının birlikte yükseldiğine dikkat çekti.

KORELASYON 0,9'DAN 0,3'E İNDİ

Wintermute tezgâh üstü piyasa işlemcisi Jasper De Maere'ye göre Bitcoin'in Nasdaq ile korelasyonu son yılların en düşük seviyelerine yakın duruyor ve kripto para ağustos boyunca altın gibi işlem gördü.

De Maere kısa vadeli seviyeleri de belirledi. Bitcoin'in 81 bin 200 dolardan geri çevrilmesinin ardından izlenmesi gereken bant 80 bin ile 81 bin dolar arasında bulunuyor. Aşağı yönlü ilk ciddi destek bölgesi ise 75 bin dolar civarına denk geliyor.

Mitchnick bu ayrışmanın nedenini kamu maliyesinde arıyor. Yöneticiye göre küresel borç ve bütçe açığı seviyeleri yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı ve bu endişeler ortadan kalkmıyor.

Mekanizmayı da anlattı. Mitchnick, "Bu konu ne zaman manşetlere geri dönse Bitcoin ve altın gibi varlıkların lehine işliyor, son birkaç haftada da tam olarak bu yaşandı." ifadesini kullandı.

Talebin kimden geldiğine dair bir gözlem daha ekledi. Mali koşullardan endişe eden yatırımcılar Bitcoin'e değer saklama aracı olarak yöneliyor ve bu eğilim özellikle genç kuşakta belirginleşiyor. Yönetici, bir önceki kuşağın aynı amaçla altını tercih etmiş olabileceğini söyledi.

Tahvil piyasası bağlantısını 21Shares kurucu ortağı Ophelia Snyder da kurdu. Snyder yükselişin doğrudan tahvil piyasasındaki gelişmelerle ilişkili olduğunu savundu. Bitcoin'in ilk kısa pozisyon sıkışmasının ardından kazanımlarını korumasının, hareketin yalnızca zorunlu alımdan ibaret olmadığını gösterdiğini belirtti.

Snyder ilişkinin özünü de tarif etti. Kurucu ortağa göre Bitcoin ile tahvil piyasaları arasındaki bağ nihayetinde sağlam para meselesine dayanıyor. Bitcoin parasal bir varlık ve para politikası risklerine karşı korunma aracı olarak konumlandıkça bu bağın güçleneceğini öngördü.

AĞUSTOS YILIN AÇIĞININ YARISINI KAPATTI

Fon tarafındaki toparlanma rakama döküldü. Ekonomist Thomas Perfumo'ya göre spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına ağustos ayında yaklaşık 2,4 milyar dolar net giriş oldu. Bu tutar 2026'nın en güçlü ayına karşılık geldi ve fonların yıl başından bu yana biriken açığının neredeyse yarısını sildi.

Talep tablosunda bir eksik kalem daha var. Strategy mayıs ayından bu yana Bitcoin almıyor. Şirket ile fonların 30 günlük toplam talebi de önceki boğa piyasasında görülen seviyelerin altında seyrediyor. Perfumo, Strategy piyasaya dönerse ek bir yükseliş alanı doğabileceğini belirtiyor.

Perfumo riskleri de sıraladı. Ekonomiste göre piyasa, fiyat keşfi ve boğa piyasalarıyla ilişkilendirilen "çılgınlık" aşamasından hâlâ uzakta. Para politikasındaki belirsizlik, CLARITY Yasası ve ABD ile İran arasındaki çatışma olası engeller arasında sayılıyor.

Düzenleme başlığında Mitchnick farklı düşünüyor. Yöneticiye göre CLARITY Yasası Bitcoin için kripto piyasasının geneline kıyasla daha az önem taşıyor. Varlık ihtiyaç duyduğu düzenleyici kabulün ve netliğin büyük bölümünü zaten elde etmiş durumda. Mitchnick, yasanın merkeziyetsiz finans gibi alanlar için daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Beklentinin nasıl fiyatlandığını da ekledi. Mitchnick'e göre piyasa katılımcıları ek düzenleyici netliği temel senaryolarına dahil etmiyor ve bunu olası bir yukarı yönlü sürpriz olarak görüyor.

Kısa vadeli teknik tablo ise bilinen eşikte düğümleniyor. LMAX Group piyasa stratejisti Joel Kruger, Bitcoin'in yatay seyrederek aşırı alım göstergelerinin soğumasına alan açtığını belirtti. Kruger'e göre 83 bin doların hemen altındaki mayıs zirvesi sıradaki büyük direnç seviyesi. Kruger kurumsal talebin ve fon girişlerinin yeniden canlandığını, doların daha da zayıflamasının ek destek sağlayabileceğini belirtiyor.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 824 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 80 bin 527 dolara çıktıktan sonra De Maere'nin işaret ettiği 80 bin ile 81 bin dolarlık bandın altına geriledi.