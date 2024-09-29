Altın Koza Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür Sanat

31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin büyük ödülleri sahiplerini buldu

ADANA - Bu yıl 31.'si düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' adlı film aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 23 Eylül'de başlayan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılan Büyük Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi. Sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı gecede, ulusal ve uluslararası yarışmalarının ödülleri sahiplerini buldu.

"Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" En İyi Film

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 11 film, 16 kategoride yarıştı. Başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı ve oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan'dan oluşan jüri, Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmini En İyi Film seçerken, En İyi Yönetmen Ödülü'nü de "Hiçbir Şey Yerinde Değil" ile Burak Çevik'e verdi.

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Türker Süer'in "Gecenin Kıyısı" filmine, Jüri Özel Ödülü de Burak Çevik'in "Hiçbir Şey Yerinde Değil" adlı filmine verildi. Adanalı sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen İzleyici Ödülü'nü de Hikmet Kerem Özcan'ın "Hakkı" adlı filmi aldı.

En İyi Senaryo Ödülü ise iki film arasında paylaştırıldı ve "Döngü" ile Erkan Tahhuşoğlu'na, "Ölü Mevsim" ile Selen Örcan ve Doğuş Algün'e verildi. Yarışmada, En İyi Müzik Ödülü, "Yeni Şafak Solarken" ile Son Of Philip'in, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü "Yeni Şafak Solarken" ile Peter Zeitlinger'in, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, "Hiçbir Şey Yerinde Değil" ile Erim Gayretli'nin ve En İyi Kurgu Ödülü de "Gecenin Kıyısı" ile Rainer Nigrelli'nin oldu.

Kadın Oyuncu ödülleri 'Ölü Mevsim'e

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Ölü Mevsim" adlı filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar'a verilirken, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, yine aynı filmdeki rolüyle Nesrin Uçarlar'ın oldu.

Erdem Şenocak ve Ahmet Rıfat Şungar'a 'En İyi Erkek Oyuncu'

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, "Ölü Mevsim" ile Erdem Şenocak'a ve "Gecenin Kıyısı" ile Ahmet Rıfat Şungar'ın olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, "Ölü Mevsim"deki oyunculuğuyla Serkan Ercan'a verildi.

Umut veren oyuncular seçildi

Yarışmada, Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Hakkı" filmindeki performansıyla Tuana Almacı'nın, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü de "Hevi" (Umut) filmindeki oyunculuğuyla Ömer Akalın'ın oldu.

Film-Yön 'Döngü' ile 'Hakkı' dedi

İffet Eren Danışman Boz, Murat Şeker ve Tayfur Aydın'dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi'nin verdiği Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, "Döngü" filmi ile Erkan Tahhuşoğlu ve "Hakkı" ile Hikmet Kerem Özcan'a sunuldu.

SİYAD'ın da en iyisi "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

Abbas Bozkurt, Ayça Çiftçi ve Gül Yaşartürk'ten oluşan Sinema Yazarları Derneği jürisinin verdiği SİYAD Ödülü de Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmine verdi.

En İyi Belgesel "Zamanın Kıyısında Sınav"

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8 film yarıştı ve Yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu'dan oluşan jüri, En İyi Belgesel Film Ödülü'nü İlkay Nişancı'nın "Zamanın Kıyısında Sınav" adlı filmine verdi. Jüri Özel Ödülü de Bahar Bektaş'ın yönettiği "Sürgün Asla Bitmez" adlı filmin oldu.

Uluslararasında En İyi Kısa Film, Türkiye'den

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ise toplam 20 kısa film yarıştı. Oyuncu Elit Andaç Çam, yönetmen Najwa Najjar ve yönetmen Nehir Tuna'nın jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu, Türkiye'den Çağıl Bocut'un yönettiği "Her Gün Biraz Daha Kolay", En İyi Kısa Film Ödülü'nü alırken, Jüri Özel Ödülü de İran'dan Nasrin Mohammadpour'un "21 Hafta Sonra" (21 Weeks Later) adlı filmine verildi. Jüri ayrıca, Türkiye'den Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı filmini Mansiyon Ödülü'ne değer gördü.

Öğrenci kısalarında en iyiler

Türkiye'nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması'na bu yıl 201 başvuru gerçekleşti ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen Tufan Taştan'ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu Kurmaca kategorisinde Yaşar Güney Yurdakul'un "Kötü Bir Gün"; Belgesel kategorisinde Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu'nun birlikte yönettiği "Yirmili Yaşlarımın Başında", Deneysel kategorisinde Ayşenur Ateş'in "Taş" ve Canlandırma kategorisinde Enes Kılıç'ın "Topraksız" adlı kısa filmleri 30 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nü kazandı. Jüri ayrıca, İsmail Hakkı Koçak'ın yönettiği "220" adlı filmi de Kurmaca dalında Jüri Özel Ödülü'nü değer gördü.

En iyi Adana kısası "Zamanın Ustası"

Adana'da çekilmiş kısa filmlerin yarıştığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu jüriliğinde yapılan Adana Kısa Film Yarışması'nda ise Muhittin Yüceli'nin yönettiği "Zamanın Ustası" adlı film, 10 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Şükran Yiğit'e En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü

Bu yıl ilki yapılan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda 7 senaryo, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce'nin jüriliğinde değerlendirildi ve Şükran Yiğit'in aynı adlı kendi romanından uyarladığı "Burası Radyo Şarampol" adlı projesine En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü, Hakan Bıçakçı'nın aynı adlı romanından Barış Kefeli, Hakan Bıçakçı ve Nükhet Taneri'nin senaryosunu yazdığı "Uyku Sersemi" adlı projeye de Jüri Özel Ödülü verildi.

Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri/ Murat Fıratoğlu

Yılmaz Güney Ödülü: Gecenin Kıyısı/ Türker Süer

Jüri Özel Ödülü: Hiçbir Şey Yerinde Değil/ Burak Çevik

Adana İzleyici Ödülü: Hakkı/ Hikmet Kerem Özcan

En İyi Yönetmen Ödülü: Burak Çevik/ Hiçbir Şey Yerinde Değil

En İyi Senaryo Ödülü: Erkan Tahhuşoğlu/ Döngü & Selen Örcan, Doğuş Algün/ Ölü Mevsim

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit ve Ece Yaşar/ Ölü Mevsim

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Erdem Şenocak/ Ölü Mevsim & Ahmet Rıfat Şungar/ Gecenin Kıyısı

En İyi Müzik Ödülü: Son Of Philip/ Yeni Şafak Solarken

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Peter Zeitlinger/ Yeni Şafak Solarken

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Erim Gayretli/ Hiçbir Şey Yerinde Değil

En İyi Kurgu Ödülü: Rainer Nigrelli/ Gecenin Kıyısı

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nesrin Uçarlar/ Ölü Mevsim

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serkan Ercan/ Ölü Mevsim

Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Tuana Almacı/ Hakkı

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli : Ömer Akalın/ HEVİ (Umut)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri/ Murat Fıratoğlu

Film Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Erkan Tahhuşoğlu/ Döngü & Hikmet Kerem Özcan/ Hakkı

Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Ödülü: Sürgün Asla Bitmez/ Bahar Bektaş

Jüri Özel Ödülü: Zamanın Kıyısında Sınav/ İlkay Nişancı

Uluslararası Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Her Gün Biraz Daha Kolay/ Çağıl Bocut (Türkiye)

Jüri Özel Ödülü: 21 Hafta Sonra (21 Weeks Later)/ Nasrin Mohammadpour (İran)

Mansiyon Ödülü: Dilan Hakkında Konuşmalıyız/ Umut Şilan Oğurlu (Türkiye)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Belgesel Film: Yirmili Yaşlarımın Başında/ Yağmur Canpolat, Berna Oduncu

En İyi Canlandırma Film: Topraksız/ Enes Kılıç

En İyi Deneysel Film: Taş/ Ayşenur Ateş

En İyi Kurmaca Film: Kötü Bir Gün/ Yaşar Güney Yurdakul

Jüri Özel Ödülü - Kurmaca: 220/ İsmail Hakkı Koçak

Adana Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Zamanın Ustası/ Muhittin Yüceli

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması

En İyi Senaryo Ödülü: Burası Radyo Şarampol/ Şükran Yiğit

Jüri Özel Ödülü: Uyku Sersemi/ Hakan Bıçakçı, Barış Kefeli, Nükhet Taneri