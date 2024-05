70\'nci Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Barlas Özarıkça\'ya verildi

Kültür Sanat

70'nci Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı töreni gerçekleştirildi. Bu yılki ödülün sahibi Barlas Özarıkça oldu. Özarıkça, edebiyat ve kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törenle ödülünü aldı.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın 70.'si, Hay (Metinlerarası Kitap) adlı kitabıyla Barlas Özarıkça'ya verildi. Özarıkça'ya ödülünü, İş Kuleleri'nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan takdim etti. Hayatında ilk defa ödül aldığını belirten Özarıkça, "Bu ödül beni biraz şaşırttı. Editörüm yarışmaya girmiş. Bu işler uzun emek gerektiriyor. Çok mutluyum" dedi.

BALİ: HİKAYE ARMAĞANI İÇİN DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ'YLE UZUN YILLARDIR BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR

Törende konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, "Bugün burada modern öykücülüğümüzün kurucularından 1936'da yayınlanan ilk eseri Semaver ve sonrasında yazdığı öykü kitapları, romanları, şiirleriyle edebiyatımızda hepimizin bildiği müstesna bir yeri olan Sait Faik'in anısını yaşatmak için bir aradayız. Bu iki ödüle layık görülen Sayın Barlas Özarıkça'yı gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki yazın hayatında başarılar diliyorum. Sayın Doğan Hızlan başkanlığında jüri üyeliği yapan edebiyat ustalarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Ben çocukluğumdan bu yana hep kitaplarla haşır neşir olan bir insanım. Ama bu salonda bulunan edebiyata, öyküye, şiire, romana, gönüllerinde yer açmış insanlara hitap etmenin heyecanı bambaşka. Her sene bunu ayrı bir şekilde hissederim. Bizler bankacıyız belki ama içimizde büyüttüğümüz çocuklar var. O içimizde büyüttüğümüz çocuklar asıl kendi karşılığını böyle ortamlarda buluyor. Hikaye Armağanı için Darüşşafaka Cemiyeti'yle bizim uzun yıllardan beri süregelen bir iş birliğimiz var. Bu onun kültür alanındaki tezahürü yansıması" dedi.

Hem Darüşşafaka'nın hem de Türkiye İş Bankası'nın köklü kurumlar olduğunu aktaran Bali, "Bu kurumların kendilerine özgü gelenekleri, kuruluş hikayeleri var. İş Bankası, Atatürk'ün henüz İstiklal mücadelemizin yaralarını sarmaya çalıştığımız dönemde İzmir'de toplanan İktisat Kongresinde 'Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça kalıcı olmazlar' şeklinde ifade ediyor. İşte iktisadi bağımsızlığın sağlanması için hayata geçirilen kurum bu kurumdur. İş Bankası bugün Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi ile 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin çizdiği yolda nasıl ilerlediğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN KENDİMİZİ SADECE BİR FİNANS KURULUŞU OLARAK GÖRMEDİK"

Bali, "Tarihimiz boyunca bu vizyonla biz hiçbir zaman kendimizi sadece bir finans kuruluşu olarak görmedik. Bu çok dar bir tanımdır. Bir toplumsal kalkınmanın sorumluluğunu almanın gerektiğini hissettik. Kültür sanatla, eğitimle, bilimle, sporla aldığımız bütün insiyatiflerde bu anlayışla uzun soluklu sürdürülebilir mahiyette çalışmalar yürüttük. Ülke ekonomisine katkı sunmak, toplumsal gelişmişliği her alanda daha iyiye götürmek, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için çalıştık. Türkiye İş Bankasının bu genel felsefesi içerisinde İş Kültür Yayınları'nın felsefesi de var. Aynı görev ve sorumluluk bilinciyle devam ediyoruz" dedi.

GÜLEÇ: 1964'TEN BU YANA DARÜŞŞAFAKA'DA YETİŞEN HER ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE SAİT FAİK'İN KATKISI VAR

Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç ise "Bugün ülkemizin iki saygın kuruluşunun yıllardır yürüttüğü Sait Faik Hikaye Armağanı'nı yeni sahibiyle buluşturmak üzere burada bulunuyoruz. 1955 yılından bu yana Türk edebiyatını besleyen her zaman adından Söz ettiren Sait Faik Hikaye Armağanı'na layık görmüş, her bir yazarın edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı, ayrı bir değer olduğunu görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Darüşşafaka kurulduğu günden beri tıpkı Sait Faik'in 'Tüneldeki Çocuk' hikayesindeki çocuğun olduğu gibi her çocuğumuzun nitelikli iyi bir eğitimi hak ettiğine inanıyor. 'Tüneldeki Çocuk' ve Darüşşafaka'daki her çocukta kendisine bu fırsat verildiği zaman diğer çocuklar gibi başarılı olacağını ve olduğunu ortaya koyuyor. 1964'ten bu yana Darüşşafaka'da yetişen her çocuğun eğitiminde Sait Faik'in katkısı var. Bunun için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. 1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan ve 1964'ten beri cemiyetimiz tarafından verilen Sait Faik Hikaye Armağanı 2012'den bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın değerli iş birliğiyle yürütüyoruz. Bu yıl armağanımıza 117 kitap başvurdu. Değerli jürimizin titiz bir çalışması neticesinde bu eserlerden Hay adlı kitabın yazarı Barlas Özarcıkça 70. Sait Faik Hikaye Armağan'ın sahibi oldu" ifadelerini kullandı.

HIZLAN: 20 YAŞINDA OKUDUĞUNUZ KİTABI 70 YAŞINDA OKUDUĞUMUZDA BAMBAŞKA ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİRSİNİZ

Türkiye İş Bankası'nın kitapla kütüphaneyle önemli aşama sağladığını belirten jüri başkanı Doğan Hızlan, "Durduğu yerin durulmaz olduğunu ya da durulacak yere nasıl gidildiğini gösteriyor. Gerçekten de bir seçicisiniz. Değişik alanlarda ne olduğunu öğrenmek için yazarlarda da çeşitliliğe gitmeniz lazım. Seçimde de çeşitliliğe gitmeniz lazım. Ben de daima savunurum. 20 yaşında okuduğunuz kitabı 70 yaşında okuduğumuzda bambaşka şekilde değerlendirirsiniz. Çünkü siz de gelişiyorsunuz. Siz de değişiyorsunuz. Yazarın da o zaman yazdığından bugüne ne kalıyor. Bu ayrıca klasiklerin önemini gösteriyor. Gerçekten de bir klasiğe bugün okuduğumuzda yarın başka türlü değerlendirirsiniz. Onun için eleştirmenlere çok iş düşer. Onlar değişen zaman içinde değişecek okura da yardımcı olmalılar" dedi.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI

1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık'ın kurduğu Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyatçılarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikaye kitabını seçerek Sait Faik Hikaye Armağanı'nı veriyor. Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor. Ödülü kazanan isim, her yıl yazarın Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanıyor.

Başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği 70. Sait Faik Hikaye Armağanı Seçici Kurulu, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan'dan oluşuyor.

BARLAS ÖZARIKÇA KİMDİR?

1948, İstanbul doğumlu. İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu, Hamburg Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne misafir öğrenci olarak gitti. 1972'de Türkiye'ye dönüşünün ardından çeşitli işlerde çalıştı. Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi'nde beş yıl yöneticilik yaptı. İlk romanı Ters Adam (1986) bu dönemde yayımlandı. Gazeteler ve dergiler için yazılar yazdı. Özarıkça'nın Maskeli Timsahlar Kongresi, Kaçkınlar Kahvehanesi, Gülnuş, Rüya Galerisi ve Ayna Giyinen Şişko isimli kitapları da bulunuyor.