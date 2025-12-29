Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Haberin Videosunu İzleyin
29.12.2025 11:01  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir
Haber Videosu

Amasya'daki Oluz Höyük kazısında antik çağda Doğu Akdeniz'den tüm Akdeniz kıyılarına yayılan Fenikelilerin izlerine rastlandı. Fenikelilerin ünlü şehir devleti Kartaca'dan gelmiş insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi bebek mezarları bulduklarını açıklayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Küpler içine yerleştirilmiş sayıları 8'i bulan bebek ve cenin mezarları Anadolu'da hiçbir yerde yok. Belki de çocukların kurban edildiği bir kültürden bahsedebiliriz" dedi.

Oluz Höyük kazısında 19 yıl geride kalırken İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, 10 katman belirledikleri Oluz Höyük'ün 6 bin 500 yıl önceye dayanan bir kitap sayfası gibi olduğunu anlatarak; Pers, Frig, Hitit dönemlerine ait saray ve tapınaklarla, mimari kalıntılar bulduklarını söyledi.

"ANADOLU'DA HİÇBİR YERDE YOK"

Keşfedilen Kubaba kutsal alanında çok önemli bağlantılara ulaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dönmez, "Keşfettiğimiz tapınağın plan şemasına baktığımız zaman bize Arami, Fenike tapınaklarını, ince uzun, megaroid planda bir tapınağın planının ortaya çıktığını gösterdi. Fenikeliler Doğu Akdeniz'de yaşamış, Sami kökenli bir antik topluluk. Bunların Orta Anadolu'ya kadar gelmiş olmaları bizi gerçekten şaşırtıyor. Kartaca'dan gelmiş insan başlı cam boncuklar var. Fenike tipi mezarlar var. En ilginci bebek mezarları var. Küpler içine yerleştirilmiş sayıları 8'i bulan bebek ve cenin mezarları Anadolu'da hiçbir yerde yok, görmüyoruz. Aralarında mesafe olacak şekilde konumlandırılarak gömülmüş" diye konuştu.

Küp içinde bebek ve cenin mezarı bulundu: Anadolu'da hiçbir yerde yok

"ÇOCUKLARIN KURBEN EDİLDİĞİ BİR KÜLTÜRDEN BAHSEDEBİLİRİZ"

Mezarlarla ilgili ilk değerlendirmelerde bebeklerin Fenike geleneğinde kurban edildiğini yada ölü doğsa bile bu şekilde gömüldüğünü düşündüklerini aktaran Şevket Dönmez, "Belki de çocukların kurban edildiği bir kültürden bahsedebiliriz. Fenike dünyasında çok yaygın olan 'Tofed' dediğimiz kurban edilmiş çocukların Anadolu'daki mezarlarıyla da karşılaşmış olabiliriz. Bunun bilimsel teyidinin yapılması ancak antropolojik değerlendirmelerle olacaktır" şeklinde konuştu.

Küp içinde bebek ve cenin mezarı bulundu: Anadolu'da hiçbir yerde yok

3 BİNE YAKIN ESER TESLİM EDİLDİ

Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde süren kazılarda gün yüzüne çıkan 3 bine yakın eseri Amasya Müzesi'ne teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Küp içinde bebek ve cenin mezarı bulundu: Anadolu'da hiçbir yerde yok
Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Kültür Sanat, Arkeoloji, Akdeniz, Amasya, Eğitim, Kurban, Bilim, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç kaza Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı
Görüntüler o ilin en işlek noktasından Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in İHA iddiasına sert tepki Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in İHA iddiasına sert tepki
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur’un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur'un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor
Fethiyespor’dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün
Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu
Herkes sattı, o direndi Betonun ortasında bakın ne yapıyor Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Hatice ölmeden önce markette el işaretiyle yardım istemiş Hatice ölmeden önce markette el işaretiyle yardım istemiş
Kenan Yıldız’ın Juventus’taki yeni maaşı ortaya çıktı Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı
Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Braverman’ın telefonuna siber saldırı Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Braverman'ın telefonuna siber saldırı!
Trabzonspor’dan bir transfer hamlesi daha Bu kez Galatasaray’dan Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

13:18
Dominik Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yalova’daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
12:29
Yalova’daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
12:10
Erden Timur’un aylık geliri ortaya çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
12:10
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
11:50
Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
11:31
Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım
Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım
11:22
İki konuyla ilgili soru sorulmamış İşte Erden Timur’un emniyetteki ifadesi
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi
10:42
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
10:38
BES’te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün
10:12
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
09:45
Yalova’da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 13:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.