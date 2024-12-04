Annem Ankara Dizisinde Şok Gelişme: Hasan Karakterinin Akıbeti Merak Ediliyor!

Kültür Sanat

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın ön izlemesi ilgi çekti. Her çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan dizinin ön izlemesinde Bergüzar Korel'in canlandırdığı Zuhal karakterinin çocuklarıyla yaşadığı eve polis geliyor. Polis, Zuhal'e Mehmet Günsür'ün canlandırdığı eski kocası Hasan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı haberini veriyor. Hasan karakteri bu bölümde ölecek mi? Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek? Tüm bu sorular bu akşamki bölümde yanıt bulacak.

CENAZE HABERİN GELSEYDİ

Ön izlemede Hasan'ın büyük oğlunun, "Düğün davetiyen yerine keşke cenaze haberin gelseydi", eski eşi Zuhal'in de "Cehenneme kadar yolun var" sözleriyle Hasan'a beddua ettiği bölümlere yer veriliyor.

BÖYLE VEDALAŞMAMALIYDIK

Dizide anlatıcı olan ortanca oğul Başar'ın "Böyle vedalaşmamalıydık babamla" sözleri de dikkat çekiyor.

HASAN İÇİN YOLUN SONU MU?

Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan karakteri bu bölümde ölecek mi? Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek? Tüm bu sorular bu akşamki bölümde yanıt bulacak.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini ise Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20: 00'da Kanal D'de.