Annem Ankara: Gerçek Bir Aşk Hikayesi Ekrana Taşınıyor

Kültür Sanat

KANAL D'nin gerçek bir yaşam öyküsünü seyirci ile buluşturan Annem Ankara, yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizide 'Vahide' karakterine hayat veren Gökçe Eyüpoğlu, gerçek ve güçlü bir hikayede yer almanın çok kıymetli olduğunu vurgularken, senaryoyu okurken ağladığını ifade etti.

Dizide 'Vahide' karakterine hayat veren Gökçe Eyüpoğlu, "Bire bir yakınlarımda da buna benzer hikayeler yaşayan insanlar var. O yüzden gerçeğin bir parçası olmak çok kıymetli" dedi.

'HİKAYEMİZDEN ÇOK ÜMİTLİYİM'

Annem Ankara'nın senaryosunu okuduğunda çok duygulandığını ifade eden oyuncu, "Hikayemiz çok güçlü, senaryoları okurken ağladım ve kendi kendime 'Bu gerçekten yaşandı. Şaşırma çünkü senin ailende de bunları yaşayan insanlar var.' dedim. Bu yüzden hikayemizden çok ümitliyim, yaşanmış olayları anlatıyoruz" diye konuştu.

'VAHİDE'Yİ KALBİME KOYDUM'

Bergüzar Korel'in hayat verdiği Zuhal'in kız kardeşi Vahide'yi canlandıran oyuncu, karakterine de değindi. "Vahide'nin mutsuzluğunu ve yalnızlığını kalbime koyarak bir karakter yaratmaya çalıştım. Umarım seyircilerimiz de beğenmiştir" diyerek duygularını dile getirdi.

'O YILLARI ÖZLEMLE ANIYORUZ'

Annem Ankara'nın 90'lı yıllarda geçmesinin de kendinde bir farkındalık oluşturduğunu belirten oyuncu, "Önce kendime '90'lar ne zaman dönem oldu?' dedim. Çünkü ben kendimi hala o yıllarda hissediyorum. Hikayemizin geçtiği o yılları özlemle ve romantize ederek anmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

GERÇEK HİKAYE

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra aynı projede buluşturan Annem Ankara, babalık nedir bilmeyen Hasan ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için mücadele eden Zuhal'in gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

GENİŞ VE GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür ile birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.