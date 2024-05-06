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Kültür Sanat

Avrupa Film Günleri Samsun'da Başlıyor

Avrupa Film Günleri Samsun\'da Başlıyor

Avrupa sinemasının seçkin filmleri, Samsun'da yeniden beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Film Günleri etkinliği düzenleyerek AB üyesi 22 ülkenin 18 önemli filmini halka ücretsiz olarak sunacak.

06.05.2024 11:18
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Avrupa sinemasının seçkin filmleri, Samsun'da yeniden beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Eflatun Kitap&Kafe ve Samsun Sinema Derneği işbirliğinde "Avrupa Film Günleri" ikinci kez Samsunlu sinemaseverler ile buluşuyor. AB üyesi 22 ülkenin 18 önemli filminin gösterileceği etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak.

Sinemaseverler etkinlik kapsamında, AB üyesi 22 ülkenin 18 filmi, 8-12 Mayıs tarihleri arasına kadar CityMall AVM'de ücretsiz olarak izleyebilecek.

Etkinlik, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de Slovakya yapımı olan "Asla Asla deme" filmi ile başlayacak ve hemen ardından ise saat 20.30'da İtalya 2022 yapımı "Dante" filmi izleyiciyle buluşacak.

Avrupa Filmleri Haftası'na ikinci kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "1997 yılından bu yana odamız çatısı altında AB Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu zaman zarfında Samsun AB Bilgi Merkezi olarak da onlarca sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik. Yine çok özel bir etkinlikle gişelerde bulamayacağımız Avrupa filmlerini, halkımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, Avrupa Film Günleri'nin 15 Nisan'da Ankara'da ve 29 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen Gala Geceleriyle illerde başladığını ifade ederek, "Seçkin filmlerin yolculuğu Samsun'un da aralarında bulunduğu Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İzmir ve Trabzon'da devam edecek. Geçen yıl sonbaharda büyük başarı ile tamamlanan Avrupa Film Günleri etkinliğinin ardından bu etkinliğin de başarılı olacağını düşünüyoruz. Biliyoruz ki sinema evrensel bir dildir. Etkinliğin Avrupa ve Türkiye arasında sürdürülebilir kültürel diyaloğa katkı sağlamasını umut ediyoruz. Tüm sinemaseverleri etkinliğimize davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Bu yıl gösterimdeki filmler:

Bulgaristan'dan "Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu", Danimarka'dan "Viborg Güzeli", Estonya'dan "Ufuktaki Savaş", Finlandiya'dan "Eli Kulağında", Fransa'dan "Sönmüş Hayaller", Hollanda ve Almanya'dan "Kuaför Romy", İspanya'dan "Ramona", İsveç'ten "Ben Zlatan", İtalya'dan "Dante", Malta ve Kanada'dan "Carmen", Litvanya'dan "Göz Kırpmayı Unutma", Macaristan ve Almanya'dan "Zarif", Polonya'dan "Köylüler", Portekiz, İspanya ve Fransa'dan "Büyükbabamın İblisleri", Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden "Mikado", Slovakya'dan "Asla Asla Deme", Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan "Suçsuz Adam" ve Yunanistan'dan "Domatesler Wagner'le Tanışınca"

Kaynak: AA

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