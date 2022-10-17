DT'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda 73 il ve 144 ilçeye turne yapan DT, 110 farklı oyunla 1024 temsil gerçekleştirdi ve 401 bin 504 seyirciye ulaştı.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Zonguldak, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde 9 ilde 4 farklı oyunla 'perde' diyecek - Son Dakika

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