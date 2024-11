Gazze\'nin Sesi Sinemada Yankı Buluyor

Kültür Sanat

Doha Film Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO) Fatma Al-Remaihi, Gazze'nin sesini filmlerle dünyaya duyurduklarını belirtti.

Al-Remaihi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Ajyal Film Festivali'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki insanlık dramının sinema yoluyla anlatılmasının hem bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak, hem de dayanışma duygusunu güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Al-Remaihi, "Gazze'nin sesini filmlerle dünyaya duyuruyoruz. Bu filmlerin daha fazla izleyici kitlesine ulaşması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Enstitünün sadece Katar ve bölge hikayelerini değil, aynı zamanda Gazze ve Sudan gibi çatışma bölgelerindekilerin seslerini dünyaya taşımada önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Al-Remaihi, "Elimizden geldiğince Gazzeli çocukların haklarını teslim etmeye, onları bulundukları atmosferden uzaklaştırarak, bir şeyler yapmaya çalıştık. Elbette dualarımız ve kalplerimiz onlarla ve bu savaşın ve soykırımın bir an önce sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

"Bu hikayeleri duyurmak, bizim sanata ve insanlığa olan sorumluluğumuz"

Doha Film Enstitüsü olarak Filistin yapımlarını desteklediklerini vurgulayan Al-Remaihi, şöyle devam etti:

"Ancak ne yaparsak yapalım, onların seslerini dünyaya duyurmak için yeterli olmayacak. Sadece bu yıl değil son 15 yıldır Filistin sinemasını destekliyoruz. Desteklediğimiz filmlerin ve yönetmenlerin sayısı oldukça fazla. Doha Film Enstitüsünün bugüne kadar desteklediği projeler arasında Gazze'yi konu alan pek çok film yer aldı. Bu yapımlar bölgedeki acıları, direnişi ve umudu sinema sanatıyla birleştirerek küresel izleyiciye ulaştırdı. Gazze'nin hikayeleri sadece bir trajedi değil; aynı zamanda cesaretin, dayanışmanın ve insanlığın gücünün birer yansıması. Bu hikayeleri duyurmak, bizim sanata ve insanlığa olan sorumluluğumuzdur"

Doha Film Enstitüsünün desteklediği Filistin yapımlarının Cannes, Venedik ve Toronto gibi prestijli uluslararası festivallerde boy gösterdiğine dikkati çeken Al-Remaihi, bu filmlerin hem Filistin'in kültürel mirasını, hem de çatışmanın gölgesinde yaşayan insanların umut dolu mücadelelerini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Al-Remaihi, bu projelerin dünya kamuoyunda farkındalık oluşturma gücüne dikkati çekerek, "Bir film, kelimelerin ötesine geçebilir. Görüntüler ve hikayeler, insanların empati kurmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Gazze'de zor şartlarda üretim yapan sinemacıların çabalarına da değinen Al-Remaihi, "Gazze'den gelen bu güçlü hikayeler, sadece birer sinema eseri değil, aynı zamanda küresel bir dayanışma çağrısıdır. İnsanların bu hikayeler aracılığıyla Gazze halkının yaşadıklarını anlamalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'den birçok kurumla ortak çalışmaları olduğunu belirten Remaihi, TRT'nin senaryo geliştirme ve ortak yapımlara verdiği desteği de takdir ederek, kendilerinin de birçok yapımı desteklediğini ve gelecekte Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olmak istediklerini belirtti.

Film festivalinden etkilenerek sinema sektörüne girdi

Doğup büyüdüğü Katar'da devlet memuru olarak çalışırken genç yaşlarda Doha'da düzenlenen bir film festivalinden etkilenerek sinema sektörüne giren Fatma Al-Remaihi, 2014'ten bu yana yönettiği Doha Film Enstitüsü ile Katar başta olmak üzere bütün dünyada profesyonel sinemacıları desteklemeyi hedefleyen çalışmalar ve projeler yürütüyor.

Enstitünün yıllık sinema etkinlikleri olan Qumra ve Ajyal Film Festivali'ne yönetici olarak rehberlik eden Al-Remaihi, sinemaya katkıları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü. 2022 yılında Doha Film Enstitüsü ile yaptığı çalışmalardan dolayı Fransız hükümetinden Sanat ve Edebiyat Nişanı ödülü alan Al-Remaihi, Variety International tarafından 2017, 2018 ve 2019 yıllarında küresel eğlence sektörünü şekillendiren en etkili 500 iş lideri arasında gösterildi.

Al-Remaihi geçen yıl TRT tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu, "TRT 12 Punto"da juri üyeliği yapmıştı.

Ajyal Film Festivali

Katar'da her yıl düzenlenen ve sinema dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Ajyal Film Festivali, bu yıl "Önemli Anlar" (Moments That Matter) temasıyla 16 Kasım'da sinemaseverlerle buluştu.

Dünyanın dört bir yanından film tutkunlarını, yönetmenleri ve sinema sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren festivale bu yıl 50'den fazla ülkeden 90'ın üzerinde film katılıyor.

Açılış filmi olarak seçilen ve yönetmenliğini Hind Meddeb'in üstlendiği "Sudan, Remember Us" filmi Sudan'daki genç aktivistlerin hikayesine odaklanıyor. Ayrıca festivalde gösterilecek olan "Voices from Palestine" ve "Intaj: From Ground Zero" gibi tematik filmler, Filistin ve Gazze'deki olumsuz yaşam koşullarını ele alıyor.