Gezen Sinema ile 895 Bin Çocuğa Sinema Keyfi

Kültür Sanat

Gezen sinema tırı ile 895 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gezen Sinema" etkinliğine 2018 yılından bu yana toplam 61 il ve 358 ilçede, 895 bin çocuk ve genç katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile "Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği" iş birliğinde ilk olarak 2018 yılında hayata geçirilen "Gezen Sinema" etkinliği, sinema salonlarına erişimi kısıtlı çocukları ve gençleri beyaz perde ile buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik, Anadolu'nun dört bir yanındaki iller ve ilçelerde sinema salonu bulunmayan bölgelere ulaşarak kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturuyor.

90 koltuk kapasiteli, iklimlendirme ve uygun teknik ekipmanlarla donatılmış bir tır ile gerçekleştirilen Gezen Sinema etkinliği, bu yıl 22 ilde 206.850 çocuğa ve gence ulaştı. Böylelikle, 2018 yılından bu yana toplam 61 il ve 358 ilçede, 895.000 çocuk ve genç sinema izleme keyfi yaşadı.

2024 yılı boyunca Adana'da başlayan etkinlik, Hatay, Kilis, Kırıkkale, Şanlıurfa, Samsun, Ordu, Van, Hakkari, Artvin, Erzurum, Bilecik, İstanbul, Çanakkale, Kütahya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Antalya ve Düzce'de gerçekleştirilen gösterimlerle kültür ve sanatın yaygınlaştırılmasına katkı sundu.

Çocukların ve gençlerin kültürel birikimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Gezen Sinema etkinliği, her yıl daha fazla noktaya ulaşarak sinema keyfini Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam edecek. Beyaz perdeyle tanışmamış çocuk kalmaması hedefiyle yürütülen bu proje, sanatın birleştirici gücünü yaygınlaştırmayı sürdürüyor.