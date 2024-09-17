Güzel Aşklar Diyarı 23 Eylül\'de Başlıyor

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GÜZEL Aşklar Diyarı 23 Eylül Pazartesi günü ilk bölümü ile Kanal D'de ekrana gelecek. Dizide 'Cihangir Alaca'yı canlandıracak olan Özgür Emre Yıldırım, "Cihangir'in kara mizah yapan, ironik bir tarafı olmasını istiyorum. Benim böyle bir tarafım var. İroni ve kara mizah severim" dedi.

Dizide Hakim Alaca'nın (Halil Ergün) en büyük torunu Cihangir Alaca'ya hayat veren Özgür Emre Yıldırım, oynadığı karakterden özel hayatına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Güzel Aşklar Diyarı sayesinde Kapadokya'yı görme fırsatı bulduğuna değinerek "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum. Hatta bu yüzden de biraz utanıyorum. İstanbul, Ege, oralarda çok kaldım. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu çok ziyaret etme şansım olmadı. Bunu da bir başlangıç olarak görüyorum" diye konuştu.

'TUTKULU BİR KARAKTER'

Cihangir'in de kendisi gibi tutkulu biri olduğunu, karaktere kendinden de bir şeyler katmak istediğini söyleyen oyuncu, "Cihangir'in kara mizah yapan, ironik bir tarafı olmasını istiyorum. Benim böyle bir tarafım var. İroni, kara mizah severim. Yönetmenimiz ve senaristlerle bu uyumu yakalarsak kendimden katmak istediğim bir şeyler var" ifadelerini kullandı.

'AİLEME BUNU YAPAMAM'

Yıldırım, dedesini çok küçük yaşta kaybettiğini anlatarak "Dedelerimin eksikliğini hissederim ancak; babamla ve ailemle ilişkilerim çok güçlüdür. Anne, baba, kardeş böyle sımsıkı, sıcak bir aileyizdir. Cihangir hırsları için belki sevdiklerini göz ardı edebilecek bir karakter olsa da ben bunu yapamam" diye konuştu.

'KİMDEN NE ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL'

Dizinin en güçlü yanının draması olduğunu vurgulayan oyuncu, "Güzel Aşklar Diyarı'nda bizi şaşırtan hikayeler ve karakterler olacak. Kimden ne çıkacağını tahmin edemeyeceğimiz bir durum var. Hatta hikayede bazı kilit noktalar var. Bizim bile sorumlusunun kim olduğunu bilmediğimiz olaylar var" değerlendirmesini yaptı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, 23 Eylül Pazartesi'den itibaren her pazartesi Kanal D'de ekrana gelecek.