Siyaset, kültür ve sanat dünyası yenilenen AKM açılışında buluştu - Son Dakika

Siyaset, kültür ve sanat dünyası yenilenen AKM açılışında buluştu

Yenilenen AKM Cumhuriyet'in 98'inci yılında perdelerini açtı

ANKARA - Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 13 yıldır yürütülen yenileme çalışmaları sona erdi. Teknolojinin son imkanlarıyla yenilenen AKM, Sinan Operası'nın dünya prömiyeri ile sanatseverlere yeniden buluştu.

AKM, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünde "perde" derken siyaset, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. AKM'nin yeniden inşa sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı AKM'nin yenilenen yüzü, tarihi güne tanıklık eden katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Bakanlığının koordinasyonunda AKM'nin yenilenmesini gerçekleştirdiklerini aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sonuç da çok başarılı. Taahhüt ettiğimiz gibi. Herkesin de takdirini alan bir proje oldu. Bugün de herkes bu projeyi bizlerle beraber yaşadı. Çok mutluyuz. Böyle önemli proje, böyle önemli bir günde, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98'inci yılında tüm Türkiye'yle tüm sanatseverlerimizle buluştu. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"TOKİ eliyle yapımını üstlendik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ eliyle AKM'nin yapımını üstlendiklerini belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiğimiz şekliyle de şu an tüm Türkiye'nin, İstanbul'un hizmetine açıyoruz. Birçok konserlerin verileceği, etkinliklerin, kültür faaliyetlerinin yapılacağı bir mekana İstanbulumuz kavuşmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"'Asla yaptırmayız' diyenler oldu"

AKM'nin sahne gerisindeki teknolojisiyle dünyada örnek gösterilebilecek bir opera binası olduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız 'Buraya, İstanbul'a, Türkiye'ye yakışır bir kültür merkezi inşa edeceğiz' dediğinde maalesef çok çeşitli tepkilerle karşılaştı. 'Burayı yıkacaksınız, yapmayacaksınız, burayı yıkıp AVM yapacaksınız' diyenler, 'Asla yaptırmayız' diyenler. Ama bütün o mücadelelerin sonucunda sadece İstanbul değil dünyanın en güzel opera binalarından bir tanesi, böyle muhteşem bir eser hayat bulmuş oldu. 'Bunlar sanat düşmanı' diyenler umarım bu geceyi izlemişlerdir" dedi.

"İstanbul'un sembolü olacak"

1946'dan beri süren bir serüven olduğunu belirten eski başbakan Tansu Çiller, "Nihayet İstanbulumuza yakışan çağdaş bir kültür merkezine kavuştuk. Aynı zamanda da çağdaş bir eser kazandırdık. Bizden sonraki nesillerin, İstanbulumuza yakışan bir kültür merkezine kavuşmaları hepimizi heyecanlandırıyor. İstanbul tabii bir tarih merkezi bir medeniyet merkezi, onun bir sembolü olacak burası" değerlendirmesinde bulundu.

"Güzel olan mutlak güzelden payını alır"

Halit Refiğ'in senaryosundan uyarlanmış olan Sinan Operası'nın Mimar Sinan'ı ölümsüzleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bir operanın bütün unsurlarını içinde barındıran sözü ile müziği ile gerilimi ile ve son final sahnesi ile gerçekten ortaya çok güzel bir eser çıkmış. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Operada geçen çok güzel bir ifade vardı: 'Güzel olan her şey mutlak güzelden payına düşeni alır.' Umarım inşallah buraya gelen herkes de o güzellikten pay alır" ifadelerine yer verdi.

"İstanbul'un kalbi"

İstanbul'un merkezinde AKM'nin yeniden sanatla buluşmasının heyecan verici olduğunu değinen Klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı, "Burada yapılacak tüm etkinliklerin Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır olacağını düşünüyoruz. Dünyada da AKM'nin İstanbul'un kalbindeki kültür sanat merkezi olarak hafızalarda kalması elbette daha da mümkün olacak" diye konuştu.

"1969'da sahnedeydim"

AKM'nin ilk açılışında da sahne aldığını belirten Oyuncu Nedim Saban, "Bugünü gördüğüm için çok mutluyum. Burada çocuk oyunu izlemiştim, o günlerime döndüm." sözleriyle duygularını ifade etti. Sanatçı Serpil Temur, AKM'nin 1969 yılındaki ilk açılışında kendisinin sahnede olduğunu açıklarken "Sadece açılış için Adana'dan geliyorum. O kadar mutluyum ki geceden beri uyuyamıyorum. Burası bizim evimiz, bütün gençliğimin geçtiği bir yer" dedi.

"Kalbimiz burada atıyordu"

Piyanist Güher Pekinel, "Bütünlük içinde dengeyi bularak tekrar açılışını sağlayan sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, kardeşimle birlikte candan teşekkür ediyorum. Çünkü bunun başka türlü çökmesi de mümkündü ve hiçbir sanatçı buna izin vermek istemedi. Bilinçli olarak bütün kalbimiz burada yatıyordu" dedi.

"Gurur duyuyorum"

Türk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl, "Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın kültür bakanımıza, bütün çalışan ekibe, herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli güzel bir yer oldu. Ülkenin bir sanatçısı olarak gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Uzun zaman kaybettik"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti yürütme kurulu başkanlığını yaptığını hatırlatarak "O dönemde burayla ilgili çok büyük mücadele vermiştik. O zaman ki bazı sendikalar, unsurlar yapılmasını engellemişti. Dolayısıyla uzun bir zaman kaybettik. Ama bugün muhteşem bir eser ortaya çıktı. Mimari açıdan da bir mühendis olarak da söylüyorum. Buranın yıkılıp yeniden yapılması en doğru olanıydı. Çok kaliteli bir eser ortaya çıktı" değerlendirmesini yaptı.

"Skymappıng gösterisi büyüledi"

İstanbul'un ikonik mimariye sahip yapılarından olan AKM'nin açılışı sırasında binanın dış cephesine uygulanan skymapping gösterisi, töreni dışarıdan takip eden İstanbulluları büyüledi.

"2019'da temeli atıldı"

AKM, uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösterdi. 2000'li yıllarda AKM'de restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedildi. Yeni AKM'nin temeli, 2019 yılında atıldı. İlk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni AKM, karakteristik özelliklerini koruyarak yenilendi.

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı bire bir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdivenin de aslına sadık kalındı. Yenilenen AKM'nin girişinde yer alan çelik konstrüksiyonlu dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Kürenin içerisindeyse dev bir opera salonu bulunuyor.

2 bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip salonda sahne mekaniği ve sistemleri anlamında dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı. Yeni AKM'nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı.

"4 bin 500 metrekarelik fuaye alanı"

AKM'de 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern tasarlanmış prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor. İkinci bölümünde büyük bir tiyatro salonu bulunuyor. 805 kişilik kapasitesi bulunan salonda tiyatro salonunun yanı sıra çok amaçlı salon olarak da planlandı.

"5 bölümden oluşuyor"

95 bin metrekare kapalı alanı sahip yeni bina, 5 bloktan oluşuyor. İçerisinde kültür sokağı olarak da adlandırılan bir yaşam alanı da tasarlanan yapıda, 2 katlı bir kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.

"Sinan Operası"

AKM'nin açılışında dünya prömiyerini yapan Sinan Operasını Hasan Uçarsu besteledi. Librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan Bertan Rona'nın yazdığı opera, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Sinan Operasında orkestrayı şef Gürer Aykal yönetti. Opera, 1538'de Mimar Sinan'ın Prut Nehri üzerine inşa ettiği köprü ile Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekmesi ile başlıyor. Operada, Sinan ve Kanuni arasında gelişen dostluk ile Mimar Sinan'ın eserlerinin öyküsü sahneye yansıtılıyor.