İstanbul Opera ve Bale Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 10 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'ndeki "Gala Konseri"yle başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, gala öncesi yaptığı açıklamada, 2024-2025 sanat sezonuna, 6 şehirde rekor izleyici sayısına ulaşarak güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Sanatsal verim açısından gerçekleştirilen 44 prömiyer ile en üretken dönemlerinden birini yaşadıklarını vurgulayan Sağtürk, "Bu süreçteki asli görevlerimizden biri de Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerli hocalarımızın ortaya koyduğu ve daha önce hiç sahnelenmemiş eserleri takip etmek, değerlendirmek ve sahneye taşımaktı. Bunun bir sonucu olarak, Devlet Opera ve Balesi tarafından 1978 yılında repertuvara alınan ve 2005 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün arşivinde bulunan 'Çelebi' operası 40 yılı aşkın bir süre sonra geçtiğimiz ay Ankara'da dünya prömiyerini yaptı." dedi.

Sağtürk, en büyük amaçlarından birisinin sanatı yurdun dört bir yanına ulaştırmak olduğunun altını çizerek, " Şırnak'tan başlattığımız 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 23 farklı şehirde sanatseverlerle buluştuk. Halkımızın çok yoğun ilgisiyle karşılaşan temsillerimizin yanı sıra yetenek taramaları gerçekleştirerek Anadolu'nun potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

İstanbul'un ki iki yakasına sanat çağrısı

Festivalle "İstanbul'un iki yakasına sanat çağrısı yaptıklarına" dikkat çeken Sağtürk, şunları aktardı:

"16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ni sizlerle başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. 10 Mayıs-3 Haziran arasında sürecek festivalimiz kapsamında AKM'nin geniş ve modern sahnelerinin teknik olanaklarıyla ve ayrıca Kadıköy-Süreyya Operası'nın tarihi atmosferinde dünya sahnelerinde yer alan yabancı sanatçı ve toplulukların eserlerinin içinde bulunduğu 20 temsille her yaştan seyircinin karşısına çıkacağız. Bulgaristan, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Moğolistan, Almanya ve Rusya Federasyonu'nda solistler ve topluluklar konuğumuz olarak İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sahne alacağı için çok heyecanlıyız."

Sağtürk, "Gala Konseri"nin Leyla Gencer anısına düzenlendiğini anlatarak, "Bu akşam birlikte izleyeceğimiz Gala Konseri'ni 17. ölüm yıl dönümünde 'La Diva Turca' Leyla Gencer'in anısına gerçekleştiriyoruz. Konser programımızı, onun ilham verdiği sanatçılar ve dokunuşunun hissedildiği eserlerden oluşturduk." diye konuştu.

Açılış konserinde, Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (İDOB) solistleri mezzosoprano Asude Karayavuz, soprano Perihan Nayır Artan ve Nazlı Deniz Süren, tenor Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan'a konuk solist sanatçılar Güney Koreli bariton Sung-Hwan Damien Park ile Çin Halk Cumhuriyeti'nden bas Li Huanhong eşlik etti.

Yoğun bir ilginin olduğu konserde ünlü besteciler Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini'nin eserleri, solistler tarafından seyircinin beğenisine sunuldu.

Festival hakkında

Festival etkinlikleri, yerli ve yabancı topluluk ile sanatçıların sahneleyeceği eserlerle, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında çocuk operası "Külkedisi", Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde İDOB tarafından 11 Mayıs'ta ilk kez sahnelenecek.

Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü Ahmet Adnan Saygun anısına doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenen "Saygun'a Saygı" konseri de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde 16 Mayıs'ta izlenebilecek.

"Gilgameş" operası dünya prömiyerini yapacak

Gılgamış Destanı'nın baş karakteri Sümer Kralı Gılgamış'ın hikayelerinden esinlenen "Gilgameş" operasının dünya prömiyeri, AKM Türk Telekom Sahnesi'nde 17 Mayıs'ta yapılacak.

Bestesi ve librettosu Ahmet Adnan Saygun'a ait eser, Gılgamış aracılığıyla ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi insanlığın ortak temalarını sahneye taşıyacak.

Eser, orkestra şefleri Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı yönetiminde, İDOB Orkestrası ve Caner Akın rejisiyle sahneye konulacak.

"Gilgameş" operasının ikinci temsili ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

"Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması"na katılan gençler seyirciyle buluşacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına olanak sağlayan projelerinden "Opera ve Bale Her Yerde" mottosuyla düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yapılan "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması"na katılan gençler, seyirciyle buluşacak.

"Doğudan Batıya Barok Eserler" konseri "Sultans of The Opera", 22 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Bulgaristan'dan festivale katılan Sofya Opera ve Balesi, "Elektra" operasını 29 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

Modern dans eseri "Deliriyum" dünya prömiyeri yapacak

Modern dans eseri "Deliriyum"un dünya prömiyeri, festival kapsamında 30 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Lev Tolstoy'un aynı adlı romanına dayanılarak Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin bestesiyle oluşturulan, 1870'lerin Rusya'sında yaşanan aşk, evlilik, sadakat konularının anlatıldığı "Anna Karenina" balesi, iki temsille sahnede olacak. St. Petersburg Eifman Balesi, eseri 31 Mayıs ve 1 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.

St. Petersburg Eifman Balesi'nin "Rus Hamlet" eseri, 2 ve 3 Haziran'da iki temsille festivalin kapanışını yapacak. Eser, Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler müzikleriyle sahneye taşınıyor.