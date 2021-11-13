'Korkut Ata Türk Dünyası' Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni, Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen ve 13 ülkeden 42 filmin yarıştığı festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival yoğun ilgi gördü. Ödül töreni öncesi ortak bildirinin imza töreni yapıldı. İmza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azebaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov katıldı.