Kuş Avcısı Gazi: 15 Yılda 428 Tür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kuş Avcısı Gazi: 15 Yılda 428 Tür

18.09.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonlu gazi Ali Kahveci, 15 yılda Türkiye'yi gezerken 428 kuş türünü fotoğrafladı.

Trabzonlu 57 yaşındaki gazi Ali Kahveci, 15 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerini gezerek kuş türlerini görüntülemeye çalışıyor.

Kahveci, 1991'de vatani görevini sürdürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde girdiği operasyonda sağ bacağından yaralandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 yıl tedavi gören ve 12 kez ameliyat olan Kahveci, iç güvenlik gazisi unvanını alarak bir kamu kurumunda çalışmaya başladı.

Yaklaşık 8 yıl önce emekli olan Kahveci, ilgi duyduğu fotoğrafçılıkta kendisini geliştirerek son 15 yılda 428 kuş türünü görüntüledi.

Kahveci, AA muhabirine, askerliğinin bitimine kısa bir süre kala sağ bacağından yaralandığını, Hakkari, Van, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördüğünü söyledi.

Ankara'da çeşitli ameliyatlar geçirdiğini dile getiren Kahveci, 6 ay yoğun bakımda kaldığını, iki arkadaşının da aynı operasyonda gazi olduğunu ifade etti.

Kahveci, vatan borcunu severek yaptığını belirterek, "Hatta vurulmamış olsaydım iki arkadaşımla birlikte özel harekata seçilmiştik, nasip olmadı. Gazi olmak çok özel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır, vatanımızı çok seviyoruz." dedi.

Tedavi gördüğü hastanelerdeki gazilerle güzel dostluklar edindiğini ifade eden Kahveci, "Vatan borcumuzu öderken bu iş başımıza geldi. Allah'ın takdiri tabii. Vatanımıza canımız fedadır." ifadesini kullandı.

Kahveci, askerde başladığı fotoğraf merakını sivil hayatında da sürdürdüğüne değinerek, Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneğinin 8 yıl başkanlığını yaptığını belirtti.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini dile getiren Kahveci, "Gazilik unvanı almak ayrı bir gurur, kendimi doğaya veriyorum. İnsanlarla ve hayvanlarla doğada yaşamak hoşuma gidiyor, bundan zevk alarak bu işi yapmaya devam ediyorum. Allah ömür verdiği müddetçe de buna devam edeceğim." dedi.

Kuşları fotoğraflayabilmek için sabırla beklediğini anlatan Kahveci, şöyle devam etti:

"Bu nedenle de Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdim. Bir sürü yerde de arkadaşlarım oldu. Onlar buraya geliyor, yardım ediyorum, bende kalıyorlar, ben de onlarda kalıyorum. Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Çanakkale'de arkadaşlarımız var. Hastalığımla ilgili hiçbir zaman düşünmedim. Herkes bir engelli adayıdır. 20 yaşına kadar sağlamdık. Sonra başımıza geldi, şükürler olsun, gözlerimiz görüyor, elimiz, ayağımız tutuyor."

Kahveci, fotoğrafını çektiği ipekkuyruk kuşunun kendisi için özel bir tür olduğunu belirterek, " Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon göç yolundadır. İstanbul'dan girer, Zonguldak, Samsun buradan gelir. Bir kısmı Sibirya tarafına Rusya'ya, bir kısmı da Hatay'dan Basra Körfezi'nden Afrika ya gider." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, trabzon, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuş Avcısı Gazi: 15 Yılda 428 Tür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:38:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kuş Avcısı Gazi: 15 Yılda 428 Tür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.