Mersin'de Çağdaş Sanat Fuarı Başladı

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Mersin Çağdaş Sanat Fuarı, bin 800'ü aşkın eser ile sanatseverlere kapılarını açtı

MERSİN - Mersin'de düzenlenen Çağdaş Sanat Fuarı'nda, Türkiye'nin çeşitli illerinden 800'e yakın sanatçının bin 800'ün üzerinde eseri sanatseverlerle buluştu. Fuar, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen açılışı ile yoğun ilgi gördü.

Mersin Çağdaş Sanat Fuarı, Yenişehir Fuar Merkezinde kapılarını sanatseverler için açtı. Akdeniz Bölgesi için bir ilk olma özelliği taşıyan fuarda, Türkiye'nin çeşitli illerinden 800'e yakın sanatçının toplamda bin 800 eseri sergilendi. Ünlü sanatçılar ve ressamlar ile birlikte öğrenci ve eğitmen eserlerinin de yer aldığı, sanatseverlerin açılışına büyük ilgi gösterdiği fuar, 5-8 Aralık tarihleri arasında sanat meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

"Akdeniz Bölgesinin ilk Çağdaş Sanat Fuarı"

Fuarın, Akdeniz Bölgesinde gerçekleştirilen ilk Çağdaş Sanat Fuarı olma özelliğini taşıdığını belirten Festival Koordinatörü ve Resim Sanatçısı Selmani Baki Kocaispir, "Bugün açılış oldu. 5-8 Aralık tarihlerinde de halka açık olacak. Sabah saat 11.00'den akşam saat 20.00'ye kadar herkes gelip görerek sanat eserlerini ziyaret edebilir. Çağdaş Sanatlar Fuarı olarak biz burayı bölgede ilk fuar yaptık. Burada Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Adana'dan birçok galeri yer alıyor. Şu an ünlü ve bilinen sanatçıların olduğu eserler de var. İnşallah daha da güzel etkinlikler yapacağız" dedi.

Sanatı desteklemeye yönelik alanda üniversitelere ücretsiz bir şekilde stantlar verdiklerini de kaydeden Kocaispir, " Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi olarak 3 üniversitenin öğrencileri de burada üniversitelerin stantlarında yerlerini aldılar. Yaklaşık 800-850 sanatçının bulunduğu fuarımızda yine yaklaşık bin 800 ile 2 bin arası eser mevcut. 25 galeri 10 tane de vakıf ve üniversitelerin stantları olmak üzere fuarda yerlerini aldı" diye konuştu.

"Burası büyük bir yolculuğun başlangıcı"

Fuarda 8 eseri ile yer alan Çukurova Üniversitesi öğrencisi Özge Saldıray, "İki ayrı galeride şu anda fuarda 8 eserim mevcut. Mersin Çağdaş Sanat Fuarı, burada Akdeniz Bölgesinde yapılan ilk fuar. İlgi beklediğimden çok daha fazla oldu. Katılım sağlayan ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben yıllardır zaten resmin içindeyim. Liseyi de güzel sanatlar lisesinde okumuştum. Burada öğrenci olarak yer alabilmek ve öğrencilere alan ayrılması büyük bir yolculuğun başlangıcı. Bu yönde Selmani Baki Kocaispir'i takdir ediyorum. Kendisi aynı zamanda bizim hocalarımızdan biri ve burada yer almamızda bizi destekleyerek olumlu yönde destek oldu" dedi.

Fuara Hatay'dan katılan Mustafa Kemal Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Öğrencisi Kemal Ozan Kuş da, "Buraya 6 resim eseriyle katıldım. Güzel bir katılım var, mutluyuz. Bu benim ilk defa katıldığım bir şey 3.sınıf öğrencisi olarak. Resim çizmek beni mutlu ediyor. Bu sayede hayata bağlanmışım gibi hissettiriyor. Ben portre çizmeye çalışıyorum şu an ve temel mantığım mutluluk. Benim amacım mutluluk ve hayatta zamanımı anlamlı bir şekilde geçirmek" diye konuştu.

Fuara Hatay'dan katılan Resim Sanatçılarından Birkan Başçeken ise "Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi mezunuyum. Bu işe yaklaşık 2019'dan beri hocalarımızla birlikte baş koymuş bir şekilde devam ediyoruz. Koordinatör hocalarımız yıllardan beri birlikte çalıştığımız değerli insanlar bizim için. Onların ön ayak olmaları sayesinde buraya gelmiş bulunuyoruz. Mersin'de ilk fuar olmasından dolayı ilkine göre gayet güzel bir ilgi aldığını düşünüyorum. Hepimiz heyecanlıyız. Önümüzdeki 4 gün boyunca bizi nelerin beklediğini hep birlikte göreceğiz. Biz de bir zamanlar öğrenciydik. Öğrencisinden hocasına, büyük insanlara kadar herkesi barındıran bir fuar. Çeşit çeşit resimlerin ve sanatçıların yer aldığı bir fuar. Gayet güzel, heyecanlı ve merak uyandırıcı bir durum Mersin için. Akdeniz Bölgesi'nde sanata dair bu gibi atılımlar yapılması bizi heyecanlandırıyor açıkçası" ifadelerini kullandı.