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Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı

26.12.2021 11:42

- Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı Keçiören Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü kapsamında "Keçiören Sarıkamış Şehitleri Anıtına Yürüyoruz" programı düzenledi.

- Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı

ANKARA - Keçiören Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü kapsamında "Keçiören Sarıkamış Şehitleri Anıtına Yürüyoruz" programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü kapsamında ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda "Keçiören Sarıkamış Şehitleri Anıtına Yürüyoruz" programı düzenledi. Program kapsamında ilk olarak panel, ardından da Kalaba Kent Meydanı'na inşa edilen Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na bayrak ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirildi. Programa AK Parti Kars Milletvekili 65'inci Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Eski Milletvekili Selahattin Beyribey, Sarıkamış Belediye Başkanı Köksal Toksoy, MHP Ankara Eski İl Başkanı Ümit Durak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Muhammet Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakipoğlu, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, Kazım Karabekir torunu Karabekir Ferhan Ayasbeyoğlu, Kars Ardahan Iğdır Serhatlılar Federasyonu Başkanı Yavuz Eğer ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış'ın anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Eski Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Kars Ardahan Iğdır Serhatlılar Federasyonu Başkanı Yavuz Eğer de birer konuşma yaparak Sarıkamış Şehitlerini rahmet ve minnetle andılar. Plaket takdiminin ardından panelistler Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alemdar Yalçın ve Başkent Üniversitesi ATAMER Öğretim Üyesi kürsüye gelerek konuşmalarını yaptılar.

Sarıkamış Şehit Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirildi

Katılımcılar panelin tamamlanmasıyla birlikte Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu önünden Fatih Caddesi boyunca Kalaba Kent Meydanı'na inşa edilen Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na bayrak ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından buraya inşa edilen Sarıkamış Şehitler Anıtı'nın açılışı yapıldı.

"Enver ve Nuri paşalar da kahramanımızdır"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok panel öncesinde yaptığı konuşmada, "Sarıkamış'ta bir cesaret var, kahramanlık öyküsü var. Kar demeden, kış demeden, şehit olacağını bile bile vatan savunmasına giden yiğitlerin yazdığı bir destan var. Kimine göre 60, kimine göre 90, kimine göre 120 bin kahramanımız Sarıkamış'ta şehadet şerbeti içti. 'Ölsem de vatanım var olsun' diyen kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Enver ve Nuri Paşalar da kahramanımızdır. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Türk tarihinin 9 bin 500 yıllık geçmişi var"

Böylesine anlamlı bir programı Keçiören'de yapıyor olmaktan memnuniyet duyduğunu da aktaran Başkan Altınok, "Devleti ve milleti için şehadet şerbeti içen kahramanlarımız için bugün anlamlı bir program düzenliyoruz. Milletimizin doğuşu, kaderi ve yaşadığımız anlı şanlı tarihte, kar kış soğuk demeden canlarını seve seve veren, ülkesi için şahadet şerbeti için yiğit bir ecdadın evlatlarıyız. Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz sadece Anadolu ile sınırlı değiliz. 4 bin 500 yıllık bir geçmişe sahibiz. Yakın zamanda Alman Tarihi Enstitüsü yaptığı bir araştırmada Türk tarihinin 9 bin 500 yıl olduğunu ortaya koydu. Böyle yüce, böyle büyük bir milletin evladıyız. Hakkı, adaleti, nizamı dünyaya getiren, soykırım yapmayan, sömürü ve asimilasyon yapmayan, gittikleri yeri inşa ve imar eden, herkesi kucaklayan bir ecdadın torunlarıyız" şeklinde konuştu.

"Keçiören'in Milli Mücadele'nin karargahıdır"

Başkan Altınok konuşmasında Keçiören'in Milli Mücadele'ye karargahlık yaptığına da değinerek, "Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih olan 27 Aralık yaklaşıyor. Milli Mücadele'nin şahlanışı ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişini de kutlayacağız. Keçiören Milli mücadelenin merkezidir, karargahıdır. Atatürk 8 ay burada kalıyor. Güvenlik sebebiyle daha sonra farklı noktalara geçiyor. Harekat ve istihbarat karargahını, Anadolu Ajansını da burada kuruyor. Vatanımıza sahip çıkmalıyız. Müslümanı Müslümana kardeşi kardeşe kırdırdılar, oyun oynadılar. Ama bizim gidecek başka vatanımız, başka toprağımız yok. Vatanımıza hepimiz sahip çıkacağız. Bu topraklarda yaşayan herkesin şehitlerimize minnet borcu vardır. Sarıkamış şehitlerimizi, tüm gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim milletimizi kıyamete kadar payidar etsin. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı
Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı
Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı

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Milletvekili, Sarıkamış, Keçiören, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sarıkamış şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika


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