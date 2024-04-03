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Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

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Türk sinemasının efsane isimlerinden Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler, İnanoğlu içi peş peşe veda mesajları yayınladı.

03.04.2024 09:38  Güncelleme: 09:46
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Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca sanat sektörünce İnanoğlu ile çalışan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yayınladı.

İşte ünlü isimlerin Türker İnanoğlu'na vedası...

TARKAN

"Türk sinemasının duayeni, dahisi ve TV sektöründeki yapımlarıyla Türk televizyonculuğuna da büyük katkıları olan Türker İnanoğlu'nun vefatına çok üzüldüm. Müzik kariyerimin ilk zamanlarında bana verdiği desteği de hiç bir zaman unutmadım, unutamam. Kendisini sevgi ve minnetle anıyorum. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nurlar, ışıklar içinde uyu Türker abi. Türk sinemasına ve televizyonuna armağan ettiğin yapımlarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin, unutulmayacaksın…"

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

TÜRKAN ŞORAY

"En yakın dostum, arkadaşım Türker İnanoğlu'nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Türk sinemasına kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak. Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

YILMAZ ERDOĞAN

"Güle güle Türker Abi…Seninle çalışmanın, abi- kardeş sohbetleri yapmış olmanın onurunu hep taşıyacağım."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

CEYDA DÜVENCİ

"Canım Türker abim… 18 yaşımdaydım yollarımız kesiştiğinde, yıllar yılı emeğin var üstümde… Daha güvenli bir ailenin içinde öğrenemezdim mesleğimi. Odandaki duvarında yer bulmuş olmak, hayatıma dokunmuş olman, yaptığın babalık ve yıllar yılı biriken anılarımız… Ne şanslıyım… Sen büyük bir kıymetsin. Bizlerde, Türk sinemasının tarihinde hepimizin anılarında yaşamaya devam edeceksin. İyi ki sen. Mekanın cennet eminim."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

CELİL NALÇAKAN

Kıymetli Türker İnanoğlu… Sizin verdiğiniz bursla, sizin okulunuzda, rüyamda dahi göremeyeceğim ustaların öğrencisi oldum. Öğrenciyken, para kazanabilmem için, beni yapımcısı olduğunuz 'Seni Yaşatacağım' isimli dizinizde oynattınız, hem harçlığımı çıkardım, hem set adabını öğrendim. Şu anda, aşık olduğum mesleğimi yaparak yaşayabiliyorsam, bunda en çok sizin katkınız vardır. Mekanınız cennet olsun. Kıymetli aileniz başta olmak üzere, hayatına dokunduğunuz herkesin, hepimizin başı sağ olsun."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

ALİ SUNAL

"Hoşça kal Türker abi. Küçük bir çocukken benimle arkadaşlık yaptığını, Zeynep ile oynayalım diye beni evden alıp kendi evinizde yatılı ağırlamanızı ve uyuyana kadar korktuğum için başımda bekleyip bana masal anlatmanı asla unutmayacağım…"

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

BERK OKTAY

"Karşına ilk çıktığım da titreyen bir çocuktum. Bana bildiğim her şeyi sen öğrettin. Belki de bu kadar var ettiklerin içinde seni en çok ben kızdırdım. Ama biliyorum beni çok sevdin. 'Manevi oğlum' diyecek kadar. Ömrümde ödeyemeyeceğim bir vefa borcum varsa o da sanadır. Her şey için teşekkürler, hoşça kal Baba İlker İnanoğlu"

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu'nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle 'Bay Sinema'… Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen. Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün. Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara… Türker İnanoğlu'na Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Türker İnanoğlu\'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

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Son Dakika Kültür Sanat Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika

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