Türker İnanoğlu\'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca sanat sektörünce İnanoğlu ile çalışan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yayınladı.
"Türk sinemasının duayeni, dahisi ve TV sektöründeki yapımlarıyla Türk televizyonculuğuna da büyük katkıları olan Türker İnanoğlu'nun vefatına çok üzüldüm. Müzik kariyerimin ilk zamanlarında bana verdiği desteği de hiç bir zaman unutmadım, unutamam. Kendisini sevgi ve minnetle anıyorum. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nurlar, ışıklar içinde uyu Türker abi. Türk sinemasına ve televizyonuna armağan ettiğin yapımlarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin, unutulmayacaksın…"
"En yakın dostum, arkadaşım Türker İnanoğlu'nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Türk sinemasına kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak. Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."
"Güle güle Türker Abi…Seninle çalışmanın, abi- kardeş sohbetleri yapmış olmanın onurunu hep taşıyacağım."
"Canım Türker abim… 18 yaşımdaydım yollarımız kesiştiğinde, yıllar yılı emeğin var üstümde… Daha güvenli bir ailenin içinde öğrenemezdim mesleğimi. Odandaki duvarında yer bulmuş olmak, hayatıma dokunmuş olman, yaptığın babalık ve yıllar yılı biriken anılarımız… Ne şanslıyım… Sen büyük bir kıymetsin. Bizlerde, Türk sinemasının tarihinde hepimizin anılarında yaşamaya devam edeceksin. İyi ki sen. Mekanın cennet eminim."
Kıymetli Türker İnanoğlu… Sizin verdiğiniz bursla, sizin okulunuzda, rüyamda dahi göremeyeceğim ustaların öğrencisi oldum. Öğrenciyken, para kazanabilmem için, beni yapımcısı olduğunuz 'Seni Yaşatacağım' isimli dizinizde oynattınız, hem harçlığımı çıkardım, hem set adabını öğrendim. Şu anda, aşık olduğum mesleğimi yaparak yaşayabiliyorsam, bunda en çok sizin katkınız vardır. Mekanınız cennet olsun. Kıymetli aileniz başta olmak üzere, hayatına dokunduğunuz herkesin, hepimizin başı sağ olsun."
"Hoşça kal Türker abi. Küçük bir çocukken benimle arkadaşlık yaptığını, Zeynep ile oynayalım diye beni evden alıp kendi evinizde yatılı ağırlamanızı ve uyuyana kadar korktuğum için başımda bekleyip bana masal anlatmanı asla unutmayacağım…"
"Karşına ilk çıktığım da titreyen bir çocuktum. Bana bildiğim her şeyi sen öğrettin. Belki de bu kadar var ettiklerin içinde seni en çok ben kızdırdım. Ama biliyorum beni çok sevdin. 'Manevi oğlum' diyecek kadar. Ömrümde ödeyemeyeceğim bir vefa borcum varsa o da sanadır. Her şey için teşekkürler, hoşça kal Baba İlker İnanoğlu"
"Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu'nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle 'Bay Sinema'… Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen. Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün. Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara… Türker İnanoğlu'na Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun."
Son Dakika › Kültür Sanat › Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika
Türker İnanoğlu'nun 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Filiz Akın ve 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu veda mesajları yayınladı. Akın mesajında "Son çınarı, oğlumun babasını kaybettik" derken Bubikoğlu da "Kıymetli eşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.
Türkiye ve Macaristan arasındaki köklü dostluğun simgesi olarak düzenlenen '2024 Türk-Macar Kültür Yılı' etkinlikleri kapsamında, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde iki ülkenin futbol tarihindeki ortak noktaları anlatan sergi açıldı. 'Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte, Karşılaşmada' isimli sergi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği himayesinde, Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve Macar Kültür Merkezi'nin işbirliğinde hazırlandı. Sergi, Türk ve Macar futbolunun geçmişten bugüne uzanan hikayesine, iki ülke arasında futbola ilişkin tecrübe ve dostluklara görsel materyallerle ışık tutuyor.
Ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni 4 Nisan Perşembe günü Tim Show Center'da yapılacak. Öğle namazının ardından Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Müslüman topluluğa yönelik gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Başkent San Salvador'da 200 aileye gıda desteği sağlandı ve El Salvador İslam Birliği'ne bağlı medrese öğrencileri için iftarlarda kullanılmak üzere temel gıda malzemeleri ulaştırıldı. Dağıtımlar, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen, El Salvador İslam Birliği lideri ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kardeşi Emerson Bukele'nin katılımıyla gerçekleştirildi. TİKA, ramazan ayı boyunca Orta Amerika ve Karayipler'de gıda yardımları yapacak ve Küba'da Müslüman azınlığa ve yoksul hanelere yönelik iftar programı düzenleyecek.
Edremit Belediyesi, Türkiye'nin önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin ölümünün 76. yılında adının verildiği parkta anma programı düzenledi. Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, uzun süredir rahatsızlık yaşadığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, merhumaya Allah'tan rahmet diledi.
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