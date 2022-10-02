Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılış töreni, Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunumuyla Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış galasında Perihan Savaş ve Erkan Can'a onur ödülü, Zerrin Tekindor'a başarı ödülü verildi. Ediz Hun'a ise Altın Portakal Film Festivali'nin afişinde yer alan fotoğrafı nedeniyle tablo hediye edildi.

"ÇOCUKLUĞUMDA AT ARABASIYLA GELİP KORTEJ İZLEMEKTİR"

Törenin açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, Türk sinemasının kalbinin attığı ve ülkemizin uluslararası alandaki en önemli markalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 59. yılını hep birlikte karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altın Portakal'ın Antalya, sinema, Yeşilçam demek olduğunu dile getiren Başkan Böcek, "Çocukluğumda, at arabasıyla gelip kortej izlemektir. Altın portakal demek, gençliğimde aldığım sinema makinesiyle, Konyaaltı Sahili'nde filmini oynattığım Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Tarık Akan, Kemal Sunal ve adını sayamadığım nice sanatçımıza vefa demektir. Seyyar bir açık hava sineması oluşturmamı sağlayan o makinenin yansıttığı ışık, o yıllarda benim hayatımı aydınlattı ve hala da aydınlatmaya devam ediyor. 59 yıldır, bizi ışığı altında toplayan o değer, hiç şüphesiz ki Türk sineması ve bileşenleriyle daha da anlamlıdır" diye konuştu.

"SANATÇILARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

"Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' veciz ifadesinden ilhamla, bakanlık olarak toplumun bu hayat damarını beslemenin en büyük yükümlülükleri olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, "Köklü bir medeniyetin varisleri olarak, sinemayla, tiyatroyla, dizilerle, edebiyatla anlatılacak çok güçlü hikayelerimiz var. Nasıl, bu organizasyonları gerçekleştiriyor, festivalde yarışacak birçok filme Bakanlık olarak destek sağlıyorsak bu eşsiz hikayelerin anlatılması için de her zaman sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sinema sektörüne elimizden geldiğince ciddi destekler sağlıyoruz. İleriki zamanlarda desteklerimizi daha da arttırmayı hedeflediğimizi de ayrıca sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanıyoruz ki Türkiye çok kısa bir süre içerisinde bu alanda çok daha güçlü bir pozisyon elde edecek" ifadelerine yer verdi.

"SANAT BİR KUŞUN İKİ KANADI GİBİDİR"

Altın Portakal Film Festivali afişinde fotoğrafı yer alan Ediz Hun'a, tablo ve ödülü Bakan Ersoy tarafından takdim edildi. Söz alan Ediz Hun konuşmasında, "Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Çok önemli bir ödül, aynı şekilde sevgili Filiz'de bizimle beraber yanımızda. Sen bizim hepimizin sevgilisisin gelemedin ama hislerini belirttin. Bizde seni sevgiyle kucaklıyoruz. Güzel sanatlardaki gelişmeler inkılapların en mükemmelidir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki medeniyet alanında yer almaktan ilelebet mahkum kalacaklardır. Onun için sanat çok önemli. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadını kullanarak uçarlar ve özgür olurlar.

"SANATA ÖNEM VERMEYEN ÜLKELER KALKINAMAZ"

Usta sanatçı sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu bağlamda tabiatıyla Altın Portakal Film Festivali son derece önem taşıyor. Seyrettiğiniz Ankara Ekspresi 1971'de çekildi 52 yıl önce. Büyük önem taşıyor ve gerek sinema gerek tiyatro görsel sanatlar içinde önemi vardır. Sizin desteğiniz bu festival çerçevesi içinde bize bir moral kaynağı oluşturuyor ve gelişme ivmesi kazandırıyor. Ülkelerim kalkınmasında sanat en önemli öğelerin başında gelmektedir. Sanata önem vermeyen ülkeler kalkınamaz. Sağladığınız büyük destek 1964 yılında başladı. Bu destek önem arz ediyor. Altın Portakal ülkemizin en önde gelen festivalidir. Yolumuz sevgi yoludur. Sevgiyle birbirimizi kucaklayalım" dedi. Konuşmasını uzatınca Hun, arkasında bekleyen Bakan Ersoy'a dönerek, sonra basın 'Bakanı bekletti' diye yazar" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Gecede Zerrin Tekindor'a, 'başarı ödülü', Başkan Muhittin Böcek tarafından verildi. Salona hitap eden Tekindor, "Çok mutlu oldum. Yaşam boyu başarı ödülü deyince inanılmaz bir şey. Nasıl başıma geldi diye düşündüm. Sanatçılar çok emek verir gece gündüz çalışır. Çok şanslıyım, çok çok teşekkür ederim" dedi.

"YAŞASIN SANAT"

Erkan Can'a, onur ödülü, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından verildi. Söz alan Erkan Can, "Çok şey var söyleyecek ama bu ödülü Erdal Tosun, başta olmak üzere sinemaya emek aramızda olmayan bütün emekçiler için alıyorum. Yaşasın sanat" ifadelerini kullandı.

"KALBİM KIPIR KIPIR ÇARPIYOR"

Bir diğer onur ödülünü Perihan Savaş'a, Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından takdim edildi. Ödülü aldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Savaş, "Kalbim kıpır kıpır çarpıyor, beni bu ödül 48 yıl öncesine götürdü. 17 yaşındaydım ve Altın Portakal'ın en iyi kadın oyuncu ödülü benim oldu. 48 sene sonra onur ödülü. Demek ki insanlar sevgiyle, saygıyla, özveriyle işlerini yaptığı zaman o emek her zaman karşılığını buluyor. Bugün kortejde çok eski yılara gittim. Bugün çok güzeldiniz ne güzel sahip çıktınız. O, 40 derece sıcaklıkta bizi yollarda beklediniz sevgilerinizi sundunuz. Sizin hakkını ödenmez. Biraz önce bakanımız, emekler karşılıksız kalmamalı dedi. Sanatçıların emeklerinin karşılığı için telif haklarının biran önce çıkarılması umuduyla. Daha özgür sanat, daha özgür sanatçı" diye konuştu.

"İLK KEZ DÜZENLENDİ"

Bu yıl ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nda 40 bin liranın ve "Jüri Özel Ödülü"nü "Yalnızlar" isimli senaryo ile Elif Refiğ ve Murat Mahmutyazıcıoğlu aldı. 80 bin lira değerindeki "En İyi Senaryo Ödülü"nün sahibi ise "Gölgeler Çekildiğinde" senaryosu ile Burcu Aykar'ın oldu. Festivalde gösterilecek filmlerin ekipleri ve jüri üyelerinin de katıldığı açılış töreni Mustafa Sandal'ın konseri ile sona erdi. Kaynak: İHA