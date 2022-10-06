Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu - Son Dakika
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Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu

06.10.2022 09:52

Boşandığı Selin Ciğerci'den sonra fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra, Nil Buse Yılmaz'a attığı mesajlarla gündem oldu. Çıra'nın kendisine attığı, "Yanıma gelsene" mesajını ifşa eden Yılmaz, "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" dedi.

Geçtiğimiz hafta Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattığı için boşandıklarını itiraf etti. Şimdilerde aşk yaşadığı Sedef Bekiroğlu ile çok mutlu olduğunu söyleyen Çıra'nın bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi.

"BEN GÜNÜBİRLİK BİR KADIN DEĞİLİM"

702 bin takipçisi bulunan Nil Buse Yılmaz isimli kullanıcı, Instagram hesabından Çıra'nın kendisine attığı mesajları ifşa ederek "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" dedi. Mesajlarda genç kadına evine çağıran Çıra'nın "Senin sevgilin yok mu?" sorusuna "Var Buse dövseydin" cevabını verdiği görüldü. Çıra'nın "Sen de duruyorsun yani" mesajına sinirlenen genç kadın "Ben günübirlik bir kadın değilim. Sevgilin olmasına rağmen bu teklifi yapıyorsun çok itici" karşılığı veriyor.

Boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadının attığı mesajlar ifşa oldu

YILMAZ: SUÇ SENDE DEĞİL, BUNA İZİN VEREN SELİN VE SEDEF'TE

Mesajları ifşa etikten sonra amacının prim yapmak olmadığını söyleyen Nil Buse Yılmaz, "Kızlar, sakın buna izin vermeyin. İsteyen istediği ile görüşebilir, yazabilir. Kimse buna bir şey diyemez ama sevgilin var be kardeşim. Kızı story atıp 'sevgilim' deyip üstüne bir de sürekli teklifler yapmazsın. Selin'i aldatmadığın insan kalmadı, kızcağız sonunda boşandı dayanamadı. Üstüne sevgilini paylaşıyorsun ve sosyal medyadan yazmadığın günübirlik kimse kalmadı. Bir de üstüne çok rahat bir şekilde 'sevgilim var' diyorsun. Yazık biraz kendinizi yansıttığınız gibi olan. Ama suç sende değil buna izin veren Selin'de Sedef'te" dedi.

Boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadının attığı mesajlar ifşa oldu

GÖKHAN ÇIRA: SELİN'LE ALDATTIĞIM İÇİN BOŞANDIK

Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf ederek "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım" demişti.

Sedef Bekiroğlu ile ilişkisinden bahseden Gökhan Çıra, "Bu hayatta babama bile güvenmem. Sedef'e çok güveniyorum. İlişkinin başlarında olmamıza rağmen çok güven var. Birbirimizden sıkılmıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadının attığı mesajlar ifşa oldu
Nil Buse Yılmaz
Boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadının attığı mesajlar ifşa oldu
Gökhan Çıra ve yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu
Boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadının attığı mesajlar ifşa oldu
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına 'yanıma gelsene' diyerek attığı mesaj ifşa oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu - Son Dakika
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