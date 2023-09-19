Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı - Son Dakika

Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı

Son Güncelleme: 19.09.2023 13:36

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin müzik haklarını 225 milyon dolara sattı. Anlaşma Katy Perry'nin tüm albümleri kapsıyor ve içinde birçok hit şarkı bulunuyor.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin tüm müzik haklarını 225 milyon dolar karşılığında Litmus Music'e sattığı iddia edildi. Bu anlaşma, Katy Perry'nin Capitol Records için kaydettiği tüm albümleri kapsıyor ve içinde birçok hit şarkı bulunuyor.

5 ALBÜMÜ KAPSIYOR

Bu büyük anlaşma, Katy Perry'nin Capitol Records için 2008'den 2020'ye kadar yayınladığı beş albümün tümünü kapsıyor. Bu albümlerde yer alan Firework, Teenage Dream, Hot 'n' Cold, Chained To The Rhythm ve I Kissed The Girl gibi milyonlarca satan hit şarkıların hakları da bu anlaşma kapsamında yer alıyor.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı

ŞİRKET TELİF HAKLARINA SAHİP OLACAK

Litmus Music, şimdi Katy Perry'nin master kayıtlarındaki ve müziğin gelecekteki telif haklarını elinde bulunduruyor, yani gelecekteki telif ödemelerini toplama hakkına sahip olacak. Katy Perry'nin Dark Horse ve Roar gibi şarkıları Spotify'da bir milyardan fazla dinlenme sayısına ulaşmış durumda. Roar ayrıca YouTube'da en çok izlenen videolar arasında yer alıyor ve 3.8 milyar izlenme sayısına ulaşmış durumda.

2010'ların önemli yıldızlarından biri olan Katy Perry, son yıllarda iş temposunu yavaşlatmış durumda ve Las Vegas'taki gösteri rezidansına odaklanıyor. Ayrıca aktör Orlando Bloom ile bir aile kurma yolunda ilerliyor ve önümüzdeki yıl American Idol yarışmasının yedinci sezonunda jüri olarak geri dönecek.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı

BİRÇOK İSİMLE ANLAŞTILAR

Litmus Music, eski Warner Music ve Capitol Records başkanı Dan McCarroll tarafından kurulan bir girişimdir ve The Carlyle Group tarafından 500 milyon dolar finanse edilmiştir. Bu anlaşma, McCarroll'un Capitol'de birlikte çalıştığı dönemde Katy Perry ile olan uzun süreli ilişkisine dayanmaktadır. Şirket ayrıca Keith Urban'ın master kayıtları haklarını ve Ed Sheeran, The Weeknd, Rihanna ve Britney Spears gibi sanatçılarla çalışmış olan şarkıcı-söz yazarı Benny Blanco'nun "portföyünü" satın almıştır. Müzik haklarının satın alınması, son birkaç yıldır büyüyen bir iş sektörü haline gelmiş, Bob Dylan, Neil Young, Shakira, Debbie Harry ve Justin Timberlake gibi sanatçılar gelecekteki telif haklarından feragat ederek önde gelen şirketlere büyük meblağlar karşılığında müzik kataloglarını satmışlardır.

JUSTIN BIEBER DE SATMIŞTI

Bu yılın tek bir sanatçısı için yapılan en büyük katalog anlaşması olarak öne çıkan bu gelişme, müzik endüstrisindeki müzik haklarının satın alınması trendini yansıtıyor. Justin Bieber da bu yılın başlarında müzik haklarını 200 milyon dolar karşılığında Hipgnosis Songs Capital adlı bir şirkete satmıştı.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

Katy Perry, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı - Son Dakika
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