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Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor - Son Dakika

Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor

17.11.2021 16:36

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu antik Aspendos Tiyatrosu'nda yaptığı gösterilerle yerli ve yabancı binlerce seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Havaların soğumasına rağmen kasım ayı boyunca gösterilerini sürdürecek olan topluluğun gösteride kullandığı görüntü teknikleri ise izleyenleri büyülüyor.

Antik tiyatronun 60 metrelik duvarınayansıtılan maping görüntülerinde tiyatronun yapım evreleri, geçirdiği tarihsel süreçler ve Atatürk'ün Aspendos'u ziyareti de canlandırılıyor. Ağıt ve Semazen sahnesinde ise Ayasofyacanlandırılıyor.

TOPLULUK İÇİN AYRI ÖNEME SAHİP

20 yıldır ülkemizi tüm dünyada başarı ile temsil eden topluluk için Aspendos Tiyatrosu ayrı bir öneme sahip. Topluluk ilk Türkiye turnesini Efes ve Aspendos Tiyatroları'nda yaptı. Ancak daha sonra antik tiyatronun 1 km yakınına Aspendos Arena isimli modern bir tiyatro kuruldu.

Anadolu Ateşi'nden Aspendos'ta görsel şölen! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor

"SEYİRCİYİ BİR MASALIN İÇİNE ÇEKİYORUZ"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan şunları söyledi : "Kendi tiyatromuz olan Aspendos Arena da yargı süreçlerini beklediğimiz için bu sezon oynayamadık. Bu nedenle Kültür Bakanlığı'ndan Antik Aspendos Tiyatrosunu talep ettik. Sağ olsun Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy mağduriyetimizi gidermek için talebimizi uygun buldu. Böylelikle Devlet Opera ve Balesi ile de koordineli olarak gerçek bir sanatçı dayanışması örneği sergileyip Antik tiyatroda temsillerimizi vermeye başladık. Bu sayede Aspendos'ta birbirinden değerli eserler sahnelendi. Burada çok büyülü bir atmosfer var. Bir de bu ortamı yüksek teknoloji ürünü görsellerle destekleyince seyirciyi bir masalın içine çekiyoruz. kış mevsimine rağmen her Salı gösterileri sürdürüyoruz"

Anadolu Ateşi Aspendos temsillerinin yanı sıra Türkiye turnesine hazırlanıyor. Program şöyle:

18 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi.

19 Kasım Ankara Congresium.

22 Kayseri Erciyes Kültür Merkezi.

23 Konya Selçuklu Kongre Merkezi.

24 Kasım İstanbul Mustafa Kemal Kültür Merkezi.

Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kasım, Efes, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor - Son Dakika
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