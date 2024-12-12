Annem Ankara: Duygu Dolu Anlar ve Çatışma

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KANAL D'nin gerçek hikayeden uyarlanan dizisi Annem Ankara, yine izleyiciyi ekran başına topladı. Yayınlanan bölümde, Hasan (Mehmet Günsür) ile Zuhal'in (Bergüzar Korel) eski, mutlu günlerinin ekrana geldiği sahneler seyircinin içini ısıttı. Her şeye rağmen, çocukları için hastane odasında Hasan'ı yalnız bırakmayan Zuhal'in acısı, Hasan'ın kendi yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu babasının ise çaresizliği yürekleri burktu. Öte yandan Hasan, Nazan'ı nikah masasında bırakıp ellerinde çiçeklerle Zuhal'e gitti. Bu buluşma, ikilinin barışabileceği yönünde yorumlandı. Finalde Nazan'ın elindeki silahı Hasan'la Zuhal'e doğrultması ise 'Nazan'ın hedefinde kim var?' sorusunu beraberinde getirdi.

'GEÇ KALDIM OĞLUM!'

Sevilen dizide, ölüm kalım savaşı veren oğlu Hasan'ı ziyaret eden babasının geçmişte yapamadıklarına isyanı, yürekleri dağladı. "Aslan oğlum, benim canım oğlum" dediği anlarda izleyici gözyaşlarını tutamazken, "Geç kaldım oğlum yetişemedim, varamadım yanına" şeklindeki cümlesi de seyirciyi duygulandırdı.

MAÇ DAHA BİTMEDİ HASAN

Hasan'ı yoğun bakımda yalnız bırakmayan Zuhal, Hasan'ın başına bir radyo koydu ve ona Beşiktaş'ın maçını dinletti. Zuhal, çocuklarının "Bu defa Fenerbahçe'yi değil, Beşiktaş'ı tuttuğumuzu söyle babama" notunu Hasan'a iletti. Umudunu yitirmeyen Zuhal, "Maç daha bitmedi, hiçbir şey daha bitmedi" derken, Hasan'ın parmağında yüzüğü gördü ve eski güzel günleri anımsadı.

ZUHAL KAFA ATTI

Dizinin can alıcı sahnelerinden biri de en başından beri Burak ile Ayça'nın ilişkilerini onaylamayan Seçil'in, öfkeyle ekmek büfesinin camına taş atmasıydı. Oğlunun dövülmesinin acısını çıkaramayan Zuhal de eline geçen fırsatı kullandı ve Seçil'e kafa attı.

HASAN KİMİ SEÇECEK?

Seyircinin kalbine dokunan dizinin final sahnesinde Nazan, nikah masasında sabırsızlıkla Hasan'ı bekledi. Fakat Hasan, ellerinde çiçeklerle Zuhal'in gönlünü almaya gitti. Zuhal'in her şeye rağmen kıyamayıp "Hasan gitme!" dediği anlarda Nazan da eline silahı aldı ve Zuhal ile Hasan'a doğrulttu. Geçmişi Zuhal ile geleceği Nazan arasında seçim yapmak durumunda kalan Hasan, tercihini kimden yana kullanacak?

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün'ün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.