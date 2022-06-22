Eski Brezilya güzellik kraliçesi 27 yaşındaki Gleycy Correia, sürekli şişen bademciklerini aldırmak için ameliyat masasına yattı.
Gleycy, ameliyattan beş gün sonra ciddi kan kaybına bağlı kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımdaki iki aylık yaşam mücadelesini kaybeden Correia yaşama veda etti.
Hayatını kaybeden Correia'nınaile dostu Jak Abreu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin kesinlikle ameliyat sırasında yapılan yanlış müdahale nedeniyle kızlarının öldüğüne inandığını söyledi.
Jak, cenazenin otopsiye yollandığını söyledikten sonra Correia'nın yoğun bakımda kaldığı süre zarfında aileye destek olan herkese teşekkür etti.
Correia, modelliğin yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.
Son Dakika › Magazin › Bademcik ameliyatı olan Brezilyalı eski güzellik kraliçesi aşırı kan kaybından hayatını kaybetti - Son Dakika