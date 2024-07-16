Bartın'da çekilen yarışma programı La İsla'nın çekim seti ziyaret edildi - Son Dakika
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Bartın'da çekilen yarışma programı La İsla'nın çekim seti ziyaret edildi

Bartın\'da çekilen yarışma programı La İsla\'nın çekim seti ziyaret edildi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Meksika'da yayınlanacak olan La İsla isimli yarışma programının çekim setini ziyaret etti. Yarışmanın yönetmeni Arif Çabuk, çekimlerin Bartın, Zonguldak ve Çanakkale'de devam edeceğini söyledi. Vali Arslan, çekim ekibiyle sohbet ederek parkuru gezdi. Yarışmanın Türkiye'deki çekimleriyle ilgili bilgi veren Çabuk, Bartın ve Zonguldak'tan sonra çekimlerin Çanakkale'de yapılacağını belirtti. Vali Arslan, çekimlerin bölge turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

16.07.2024 20:28
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'da çekimleri yapılan ve Meksika'daki bir televizyon kanalında yayınlanacak olan "La İsla" isimli yarışma programının çekim setini ziyaret etti. Vali Arslan'a bilgi veren yarışmanın Yönetmeni Arif Çabuk, yarışma çekimlerinin Bartın ve Zonguldak'tan sonra ise Ata Demirer'in yaşadığı Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde devam edeceğini söyledi.

Meksika'nın Survivor'u olarak bilinen La İsla isimli yarışma programının Yunanistan etabından sonra başlanan Türkiye'de çekimleri devam ediyor. Eylül ayına kadar 3 ay boyunca sürecek projenin 6. ve 7. bölüm çekimleri Bartın ile Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor. Bartın'da yapılan çekimlerin son gününde Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak ile birlikte çekim ekibini ziyaret etti. Proje kapsamında Meksika'dan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çalışanları ile sohbet eden Vali Arslan, yarışmaların yapıldığı parkuru da gezerek gördü.

Nurtaç Arslan'a yarışma hakkında bilgi veren Yönetmen Arif Çabuk, Bartın ve Zonguldak'tan sonra ise çekimlerin Çanakkale'de devam edeceğini söyledi. Vali Arslan'ın, "Çanakkale'nin merkezinde mi konaklayacaksınız?" sorusu üzerine Çabuk, "Geyikli tarafına geçeceğiz" dedi. Çabuk'un cevabı üzerine ise Vali Arslan, ünlü komedyen Ata Demirer'in ismini hatırlamaya çalıştı. Gazetecilerin verdiği kopya ile ünlü komedyenin ismi hatırlayan Vali Arslan, "Evet Ata Demirer'in yaşadığı yer" cevabını verdi. Vali Arslan ve Yönetmen Çabuk arasında kısa bir Ata Demirer sohbeti gerçekleştirildi.

Vali Arslan, yaptığı açıklamada, "Meksika yayınlanacak La İsla programının çekimleri ilimizde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1 haftadır, 200 kişiyi aşkın ekipler arkadaşlarımız çekimlerini yapıyorlar. Bu çekimlerin Bartın'da yapılması bizim için çok anlamlı. hem ilimizde hem de yurt dışında, bölgemizi ve ülkemize tanıtacaktır. Hem ülke hem de bölge turizmine katkı sunacağı kanaatindeyim" dedi.

Bartın'a hayran kaldılar

Yönetmen Arif Çubuk ise, Bartın'ı çok beğendiklerini ve burada çalışmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Muhteşem doğasının yanı sıra yöre halkının kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Çabuk, kentteki güvenlik güçlerinden, yerel yönetici, kamu görevlilerine kadar herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti. Vali Arslan ve Müdür Koçak'a da teşekkür eden Çabuk "Her konuda çok yardımcı oldunuz, çok teşekkür ederim. Ayrıca bu kültürü Meksika'da göstermek bizleri de çok mutlu ediyoruz" şeklinde konuştu.

3 bölümü Yunanistan'da, 4 bölümü Türkiye'de çekildi

Toplamda 13 bölüm halinde gerçekleşecek olan ve 3 ay çekimi süren La İsla isimli yarışma programın şua ana kadar 3 bölümü Yunanistan'da, 4 bölümü Türkiye'de olmak üzere 7 bölümün çekimleri tamamlandı. İstanbul, Bolu ve Bartın ve Zonguldak'ta çekimi yapılan yarışmanın kalan 10 bölümü ise Çanakkale, Bursa, İzmir, Antalya gibi illerde devam etmesi planlanıyor.

Bartın ve Zonguldak için yeni bir yarışma müjdesi

Acun Medya tarafından hazırlanacak olan ve survivor tarzından farklı bir yarışma programının yayınlanması için farklı ülkelerdeki televizyon kanalları ile görüştüğü öğrenildi. Yunanistan'daki bir televizyon kanalı ile anlaşmanın yakın olduğu öğrenilen yarışma programı için çekimlerin yine Türkiye'de yapılması planlanıyor. Program için Türkiye'de öncelikle tercih edilecek bölgenin ise Zonguldak ve Bartın illeri olduğu belirtildi. Yarışmanın Genel Yönetmeni Arif Çabuk, yaklaşık 1 ay boyunca çekimleri sürecek yarışma programı için Zonguldak ve Bartın arasında yer belirleme çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti. Keşif ekibinin Bartın ve Zonguldak arasında yarışma parkurunun kurulabileceği en güzel alanı aradığını anlatan Çabuk, "Şu an bir araştırmadayız. Bartın ve Zonguldak arasında bakıyoruz. Proje netleşince bakacağız. Bu proje ise Yunanistan'a çekilecek gibi duruyor. Biz sadece Meksika'ya değil, toplamda 11-12 ülkeye proje yapıyoruz. Tekrardan Türkiye'yi tanıtmak ve ilerletmek amacıyla projelerimize devam ediyoruz" dedi.

Yeni projenin Bartın'da çekilmesi için girişimde bulunduklarını vurgulayan Vali Arslan ise, "Projenin Bartın'da gerçekleşmesi için istişare halindeyiz. Kendileri Bartın'ımızı gerçekten çok beğendiler. İnşallah yeni projede de birlikte olacağız" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Bartın'da çekilen yarışma programı La İsla'nın çekim seti ziyaret edildi - Son Dakika

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