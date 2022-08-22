Tan Taşçı'nın toplumsal olaylara yer verdiği yeni klibi sosyal medyayı salladı

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Şarkıları ve gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Tan Taşçı, bu sefer de yeni klibiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Zor İşimiz Zor isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Taşçı, klibiyle adından söz ettirdi.

BİRÇOK KONUYA DEĞİNDİ

Tan Taşçı'nın klibinde Ali İsmail Korkmaz'dan Enes Kara'ya; Hrant Dink'ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol'a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

"Hassas içerik" etiketiyle YouTube'da yayınlanan klip, kısa sürede Twiter'da trend oldu. Şarkıcının kibini beğenen binlerce kullanıcı, "Geriye dönüp baktığımızda ne çok şey yaşamışız" ve "Seyrederken ağlanacak bir klip" yorumunu yaptı.

İşte Tan Taşçı'nın klibi için yapılan bazı yorumlar:

Tan Taşçı'nın Zor İşimiz Zor şarkısının sözleri ise şu şekilde:

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

Yahu dur böyle nefret

Böyle vurmak mı olur

Yahu dur insan olmak

Neden, neden bu kadar zor?

Anlamak zor

Kime sorsan düzelmiyor

Yanmış dünyam

Doymuyor halinden

Korkmuyor kendinden

Ceylanın gözünden utanmıyor

Yaradılan

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.