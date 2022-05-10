Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum - Son Dakika

İhanetini affederek barıştığı Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldığı için ayrılan İrem Derici, sosyal medya hesabından eski sevgilisine ateş püskürdü. Belevi ise Derici'nin sözlerinin ardından dün akşam sahne alacağı mekanda basın mensuplarını sorularını yanıtladı. İlişkisi hakkında ilk kez bu kadar net konuşan şarkıcı, ihanet iddiasına da cevap verdi.

"SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU"

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çiftin yine ihanet sebebiyle ayrıldılar. Yaşanan gelişme ile ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ileri sürüldü. İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaparak "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi.

"BEN ADAM GİBİ SEVEN BİRİYİM"

Gazete Vip isimli hesaba konuşan Cem Belevi, biten ilişkisi hakkında "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir sebebi var. Bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok değerli bir meslektaşım ve çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse ve ne öfkelendirdiyse bir şeyler paylaşmış. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişkiler yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan aşkını da dolu dolu yaşayan, hisleriyle de hareket eden bir adamım. Adam gibi de seven bir adamım. Asla da aldatma cümlelerini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İREM'İ ALDATMADIM, İÇİ RAHAT OLSUN"

Belevi, Derici'yi daha önce de aldattığı yönündeki iddiaların ardından sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok ve hiç bir zaman da olmadı, olamaz. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Onun yüreğinden gelenle fevrice ağzından çıkan bir olmayabiliyor. O yüzden de ben söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat."

İREM DERİCİ ALDATILDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ile Cem Belevi, kısa süre sonra ilişkilerini noktalamıştı. İbo Show'un Yılbaşı Özel programına konuk olan Derici, özel hayatıyla ilgili "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" derken Belevi de "Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermiş ve çift ilişkilerine devam etmişti.