Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu - Son Dakika

Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu

Son Güncelleme: 30.09.2023 17:02

Hakkındaki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat, mücevher dükkanının 6 aylık vergi ödemesinin 15 bin TL olduğunu ileri süren gazeteci Seher Yaşayacak'a "Ucube eskort" diyerek küfür ve hakaret yağdırdı.

Gazeteci Seher Yaşayacak, günlerdir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat'a ait olan mücevher firmasının 6 ayda 15 bin 535 lira vergi ödediğini gösteren bir evrak paylaştı. Çift, paylaşılan vergi miktarının mağaza satışa başlamadan önce ödendiğini söyledi. Dilan Polat ise "Şarlatan, ucube eskort" diyerek Yaşayacak'a hakaretler savurdu.

"UCUBE ESKORT, ŞARLATAN SEN KENDİ PİS İŞLERİNİ KAPA"

Yaşayacak'ın iddialarına X hesabından sert sözlerle cevap veren Dilan Polat, "Diamond benim hediye mağazam. 2022 Temmuz'da açıklandı, 4-5 ay reklamını bile girmedim. Satışı oturmadı, bilmediğim bir sektör bizi kabul etmesi 5-6 ay oldu. Neymiş 15 binmiş vergisi, seni şarlatan seni. Sen kendi pis işlerini kapasana. Ucube eskort, kim yükselse sözde gizli evrak yakalıyor. Sen kimsin koskoca holding bilgisini alacaksın, paylaşacaksın. İTO'ya gir kardeşim Sabancı'yı da görürsün Polat'ı da, herkesi görürsün. Kaçak göçek bilgi gibi paylaşıyor. Bıraksana etkileşimin köpeği. Hepsi alkış tutacak vay vay var... Ucube eskort seni geldiğin yere sokacağım. İyi tanından sayemde. Ayaklarımı yıka suyunu iç" dedi.

Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu

SEHER YAŞAYACAK: 130 ŞUBELİ YAPININ GELİR GİDER BEYANLARI UYUŞMUYOR

Gazeteci Seher Yaşayacak, X hesabından yaptığı paylaşımlarda Polat Ailesi'ne ait firmalarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Çiftin vergi kaçırdığını ileri süren Yaşayacak, şunları söyledi: "Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da üzerindeki tüm şirketleri İTO'dan sorguladım. Hataya mahal vermemek için TC numaralarından kontrol ettim. Şirketlerin vergi matrahları ile 130 şubeli bir yapının gelir/gider beyanları örtüşmüyor. Yine güzellik merkezlerinde müşterilere kesilen faturalardan, kozmetik şirketinde satışa kadar denetimden geçirilmesi gerekiyor. Affınıza sığınarak halkımızın yüzüne tüküren birine gereken incelemeyi başlatmanızı ilginize arz ederim."

"6 AYDA 15 BİN TL VERGİ ÖDEMESİ VAR, DALGA MI GEÇİYORLAR"

"İnternette yapmış oldukları tüm kozmetik satışlarının kargo şirketi irsaliyeleriyle karşılaştırılması gerekiyor. Bu alanda da araştırma talep ederiz. Bu temel anlamda vergi kayıp/kaçak kısmı. Şahıslara dair çok ciddi suçlamalar var. Dilan Mücevherat ödediği vergi 15 bin TL sadece. Şirket 6 aylık vergi ödemesi. (Haziran 2022-Ocak 2023 arası) Dilan Polat bizimle dalga mı geçiyor?"

Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu
Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu
Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu
Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu
Seher Yaşayacak
Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu
Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu
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Son Dakika Magazin Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat, vergi kaçırdıklarını iddia eden gazeteciye küfür ve hakaretler savurdu - Son Dakika
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