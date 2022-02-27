Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti - Son Dakika
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Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti

27.02.2022 09:20

Ünlü oyuncu Demet Özdemir doğum gününü bir süredir aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Özdemir, 30. yaş günü pastasını da Oğuzhan Koç'la birlikte kesti. İkilinin aşk dolu anları kameralara yansıdı.

Oğuzhan Koç yakında evleneceği sevgilisi Demet Özdemir'in 30. yaş gününü kutladı. İkili pastayı kesmeden önce el ele göz göze dans etti. İkilinin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.

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Müzisyen Oğuzhan Koç ile kısa bir ayrılığın ardından aşkını resmiyete dökme kararı alan Demet Özdemir, 30 yaşına bastı. 14 Şubat Sevgililer Günü"nde hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi eden Koç, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Doğum günü partisinde çifte kumrular gibiydiler! Oğuzhan, Demet'e aşkını böyle haykırdı

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Oğuzhan Koç, gönderisine, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım! İyi ki doğdun sevgilim..." ifadelerini not düştü.

Doğum günü partisinde çifte kumrular gibiydiler! Oğuzhan, Demet'e aşkını böyle haykırdı

Ünlü şarkıcının romantik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri de Özdemir'e kutlama mesajları yağdırdı.

Doğum günü partisinde çifte kumrular gibiydiler! Oğuzhan, Demet'e aşkını böyle haykırdı
Doğum günü partisinde çifte kumrular gibiydiler! Oğuzhan, Demet'e aşkını böyle haykırdı
Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
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Son Dakika Magazin Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti - Son Dakika


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