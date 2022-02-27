Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti - Son Dakika

Oğuzhan Koç yakında evleneceği sevgilisi Demet Özdemir'in 30. yaş gününü kutladı. İkili pastayı kesmeden önce el ele göz göze dans etti. İkilinin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.

EVLİLİK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA

Müzisyen Oğuzhan Koç ile kısa bir ayrılığın ardından aşkını resmiyete dökme kararı alan Demet Özdemir, 30 yaşına bastı. 14 Şubat Sevgililer Günü"nde hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi eden Koç, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Oğuzhan Koç, gönderisine, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım! İyi ki doğdun sevgilim..." ifadelerini not düştü.

Ünlü şarkıcının romantik paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri de Özdemir'e kutlama mesajları yağdırdı.