Dünyanın en büyük dudaklı kadını! Yeni hedefi ölümüne bile sebep olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Dünyanın en büyük dudaklı kadını! Yeni hedefi ölümüne bile sebep olabilir

Geniş Video İzle

Şimdiye kadar 32 estetik operasyon geçiren 25 yaşındaki Andrea Ivanova, dünyanın en büyük dudaklı kadını olarak biliniyor. Yeni bir rekor kırmak istediğini belirten fenomen, sırada dünyanın en uzun çenesine sahip olmak istediğini söyledi. Ancak, doktoru daha fazla estetiğin ölümcül olabileceği konusunda kendisini uyardı.

09.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da yaşayan ve dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını olarak bilinen 25 yaşındaki Andrea Ivanova, Bratz bebeklerine benzemek için şimdiye kadar 32 ameliyat geçirdi.

"DUDAKLARIMI SEVİYORUM"

Bulgarista'nın başkenti Sofya'da yaşayan Andrea Ivanova, dünyanın en büyük dudaklı kadını olarak biliniyor. Genç kadın estetik yaptırmaya 2018 yılında başladı. İvanovna, sadece dudaklarına 8 bin sterlin (yaklaşık 170 bin lira) harcadığını söyledi.

Yeni bir rekor isteyen Ivanova, "Geçen ay doğum günümdü ve çene dolgusu ile kutladım. Çenemi yaptırırken dudaklarımla uyumuna dikkat edeceğim" diyerek dünyanın en uzun çeneli kadını olmak istediğini de açıkladı.

"BÜYÜK DUDAKLARIMI KORUMAK ZORUNDAYIM"

Ivanova oldukça dikkat çekici dudakları için düzenli bakım yaptırdığının belirtti. 2 hafada bir hyaluronik asit enjeksiyonu yaptığını söyleyen Ivanova,"Sadece bu değil, aynı zamanda aylık enjeksiyonlarla büyük dudaklarımı korumak zorundayım. Bir enjeksiyon 250 sterline (yaklaşık 5 bin 300 lira) mal oluyor" diye ekledi.

YENİ BİR DOLGU ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR

Ivanova'nın doktoru estetik konusunda aşırıya kaçtığını söyledi. Ancak Ivanova,"hiçbir şeyin onu dudaklarını daha fazla büyütmekten alıkoymayacağını" vurguladı. Doktoru, ağızındaki herhangi bir ağrıya dikkat etmesi gerektiğini ve yeni bir dolgunun ölümüne sebep olabileceği konusunda uyardı.

DOLGU İĞNELERİNE BAĞIMLI

Ivanova,büyük dudaklara sahip olmanın getirdiği risklere rağmen, dolgu iğnelerine bağımlı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı; Doktorum çeneme dolgu yaptırırken yine aşırıya kaçtığımı düşündüğünü söyledi. Ama bunu dudaklarım için de söylemişti.Daha fazlasını yapmaya kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım. Buraya kadar geldim ve ne kadar harcadığımı düşünemiyorum bile. Çok fazla enjeksiyon yapıldı ve daha fazlası gelecek.

İşte Andrea Ivanova'nın son hali;

Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Yeni bir rekor istiyorum, sırada en uzun çene var
Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Yeni bir rekor istiyorum, sırada en uzun çene var
Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Yeni bir rekor istiyorum, sırada en uzun çene var
Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Yeni bir rekor istiyorum, sırada en uzun çene var
Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Yeni bir rekor istiyorum, sırada en uzun çene var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Bulgaristan, Operasyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyanın en büyük dudaklı kadını! Yeni hedefi ölümüne bile sebep olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
17:18 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:33:08. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük dudaklı kadını! Yeni hedefi ölümüne bile sebep olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement