2 ay evli kaldığı eşinden boşanma kararı alan oyuncu Merve Boluğur, maneviyata yöneldi! - Son Dakika
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2 ay evli kaldığı eşinden boşanma kararı alan oyuncu Merve Boluğur, maneviyata yöneldi!

21.11.2022 13:35

Ekim ayında nikah masasına oturduğu Mert Aydın ile boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi. Sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımlar yapmaya başlayan Boluğur, yaşadığı zorluklarla inanç sayesinde başa çıktığını belirtti.

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Evliliğini göz önünde yaşayan Boluğur, ekim ayının ilk günlerinde boşanma kararı alarak ailesinin evine döndü. Bu süreçte Instagram hesabından bol bol paylaşım yapan Boluğur, dini içerikli videolar izlemeye başladı.

BOŞANACAĞINI DUYURUP SOYADINI SİLDİ

6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine geri dönen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirterek "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, dini içerikli videolar izlediği anı paylaşarak "Güzel videolar" notunu ekledi. Daha sonra tesbih fotoğrafı yayınlayan ünlü isim bir takipçisinin "Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna "İnanç" cevabını verdi.

Son olarak yine dini içerikli bir video izlediği anı paylaşan Merve Boluğur'un "Arkadaşlar iyi değilim" yazması dikkat çekti.

2 aylık eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi
2 aylık eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi
2 aylık eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi
2 aylık eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi
2 aylık eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi
2 aylık eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi
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Merve Boluğur, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 ay evli kaldığı eşinden boşanma kararı alan oyuncu Merve Boluğur, maneviyata yöneldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 ay evli kaldığı eşinden boşanma kararı alan oyuncu Merve Boluğur, maneviyata yöneldi! - Son Dakika
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