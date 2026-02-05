Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
05.02.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı bir yüz estetiği ameliyatı geçirdi. Adeta yüz nakli olan Ceran 2 günde toplam 15 saat süren ameliyat geçirdi. Ceran'ın ameliyattan sonraki hali yoğum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya fenomeni ve 2011'de Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı yüz estetiği ameliyatı geçirerek adeta yüz nakli oldu.Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medyada aktif paylaşımlar yapmaya başlayan Ceran, geçirdiği operasyonları adım adım anlatarak iyileşme sürecini takipçileriyle paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor

"ÇENE KEMİKLERİM YENİDEN YAPILANDIRILDI"

Ceran, açıklamasında Türkiye'de daha basit bir ameliyat geçirdiğini, buna rağmen ciddi ağrılar yaşadığını ifade etti. Kore'deki operasyonun ise çok daha kapsamlı olduğunu belirten Ceran, "Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi. Çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı. Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor

OPERASYON İKİ GÜN SÜRDÜ

Ameliyatın iki güne yayıldığını belirten Ceran, ilk gün 4–5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat süren ağır bir cerrahi geçirdiğini açıkladı. Ceran, Kore'deki tıbbi yaklaşımın kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor

"AMELİYATIN ORTASINDA BENİ UYANDIRDILAR"

Sosyal medya hesabından ameliyat sürecini paylaşan Ceran, "Beni uyuttular. Sonra ameliyatın ortasında kısa süreli uyandırıp 'gözünü aç-kapa' dediler. O an anladım ki burada simetri 'sonradan bakıp beğenmek' değil, ameliyatın içinde kontrol edilen bir şey. Tekrar uyutup devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

İyileşme sürecini gün gün paylaşan Didem Ceran'ın son görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, Ceran'ın görünümünü öven ve geçmiş olsun dilekleri içeren çok sayıda yorum yaptı. Kullanıcılardan bazıları sonucu beğendiğini söyleyip Ceran'ı cesaretinden dolayı tebrik ederken, bazıları ise yüzünün tanınmaz hale geldiğini, ameliyat öncesinde de zaten güzel olduğunu, böyle ameliyatlara gerek olmadığını söyledi.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor

Magazin, Sağlık, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a indi Yaptığı olay oldu Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı 20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçeliler çıldırdı Kante’yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Olaitan’dan transfer itirafı: Beşiktaş’ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:49
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:19:10. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.