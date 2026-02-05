Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor

Sosyal medya fenomeni ve 2011'de Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı yüz estetiği ameliyatı geçirerek adeta yüz nakli oldu.Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medyada aktif paylaşımlar yapmaya başlayan Ceran, geçirdiği operasyonları adım adım anlatarak iyileşme sürecini takipçileriyle paylaştı.

"ÇENE KEMİKLERİM YENİDEN YAPILANDIRILDI"

Ceran, açıklamasında Türkiye'de daha basit bir ameliyat geçirdiğini, buna rağmen ciddi ağrılar yaşadığını ifade etti. Kore'deki operasyonun ise çok daha kapsamlı olduğunu belirten Ceran, "Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi. Çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı. Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

OPERASYON İKİ GÜN SÜRDÜ

Ameliyatın iki güne yayıldığını belirten Ceran, ilk gün 4–5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat süren ağır bir cerrahi geçirdiğini açıkladı. Ceran, Kore'deki tıbbi yaklaşımın kendisini şaşırttığını dile getirdi.

"AMELİYATIN ORTASINDA BENİ UYANDIRDILAR"

Sosyal medya hesabından ameliyat sürecini paylaşan Ceran, "Beni uyuttular. Sonra ameliyatın ortasında kısa süreli uyandırıp 'gözünü aç-kapa' dediler. O an anladım ki burada simetri 'sonradan bakıp beğenmek' değil, ameliyatın içinde kontrol edilen bir şey. Tekrar uyutup devam ettiler." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

İyileşme sürecini gün gün paylaşan Didem Ceran'ın son görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, Ceran'ın görünümünü öven ve geçmiş olsun dilekleri içeren çok sayıda yorum yaptı. Kullanıcılardan bazıları sonucu beğendiğini söyleyip Ceran'ı cesaretinden dolayı tebrik ederken, bazıları ise yüzünün tanınmaz hale geldiğini, ameliyat öncesinde de zaten güzel olduğunu, böyle ameliyatlara gerek olmadığını söyledi.