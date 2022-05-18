Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı

Güzel oyuncu Ebru Şahin, uzun bir süredir aşk yaşadığı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan geçtiğimiz sene eylül ayında evlilik teklifi aldı. Önümüzdeki yaz düğün yapmayı planlayan ikili, dün akşam nişanlandı.

TEKİRDAĞ'DA NİŞANLANDILAR

Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Cedi Osman, Ebru Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini taktı. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Şahin, nişan töreninden kareleri paylaşarak "Dün biraz olaylı geçti" notunu düştü. Şahin nişan töreninde özel tasarım püskül detaylı bir mini elbise tercih etti. Cedi Osman ise bej renginde bir takım elbise giydi.

Ebru Şahin'in paylaşımına yorum yapan Berkay Şahin, Burcu Kara, Aslıhan Gürbüz, Aslı Turanlı ve Deniz Sipahi gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

İşte çiftin nişan töreninden kareler...