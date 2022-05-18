Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı - Son Dakika
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Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı

18.05.2022 14:51

Destan dizisi ile başarısına başarı katan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, bir süredir güzel bir birliktelik yaşıyor. Milli basketbolcu, geçen yıl Eylül ayında Kapadokya'da Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı ve aile arasında nişanlandı. Ebru Şahin nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı.

Güzel oyuncu Ebru Şahin, uzun bir süredir aşk yaşadığı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan geçtiğimiz sene eylül ayında evlilik teklifi aldı. Önümüzdeki yaz düğün yapmayı planlayan ikili, dün akşam nişanlandı.

TEKİRDAĞ'DA NİŞANLANDILAR

Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Cedi Osman, Ebru Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini taktı. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Şahin, nişan töreninden kareleri paylaşarak "Dün biraz olaylı geçti" notunu düştü. Şahin nişan töreninde özel tasarım püskül detaylı bir mini elbise tercih etti. Cedi Osman ise bej renginde bir takım elbise giydi.

Ebru Şahin'in paylaşımına yorum yapan Berkay Şahin, Burcu Kara, Aslıhan Gürbüz, Aslı Turanlı ve Deniz Sipahi gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

İşte çiftin nişan töreninden kareler...

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı
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Son Dakika Magazin Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı - Son Dakika
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