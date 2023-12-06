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Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim - Son Dakika

Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim

Fenomenlere başlatılan operasyonda mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evini nasıl satın aldığını anlatarak isyan etti. Yıllarca birikim yaparak ev aldığını söyleyen fenomen, bu süreçte kendisine "Hırsız" diyenlere de hakkını haram ettiğini söyledi.

06.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:53
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Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alarak mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, günlerdir konuşulan Amerika'daki evlerini nasıl aldığını anlattı. Tutumlu biri olduğunu ve yıllardır birikim yaparak ev aldığını söyleyen Öztürk, "Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmeyeceğim" diyerek veryansın etti.

"EVLERİN HER BİRİ 125 BİN DOLAR, 10 TANE OLUNCA MİLLET BİR ŞEY VAR ZANNEDİYOR"

Amerika'da 10 evi bulunan Eylül Öztürk, takipçilerinden gelen "O evleri nasıl aldın?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim ben tutumlu bir kadınım. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu maalesef."

Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIP BİRİKİM YAPTIM"

"Velhasıl kelam ben son derece tutumlu, paranın ne kadar zor kazanıldığını bilen ve çocuklarımın geleceği için gece gündüz çalışıp para biriktiren bir kadın oldum hep. Ne marka takıntım oldu ne de başka bir şey. Başkalarının taktığı bir çanta benim tek bir evimin parası belki de... Benim bir kere böyle bir zevkim veya ihtiyacım olmadı. Siz de senelerdir çalışı bir ev alamamış olabilirsiniz belki ama bu sisteme de isyan ettiğim için beni kötü ilan etmediniz mi? Önümüz Ramazan, hepiniz oruç tutacaksınız ama benim hakkımı yiyorsunuz ve ben size hakkımı helal etmiyorum. Günü geldiğinde kimse benden helallik istemesin o yüzden."

Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim

"BENİ HIRSIZ İLAN EDİYORLAR, HAZMEDEMİYORUM"

Bir takipçisinden gelen "Bir şey ispatlamaya gerek duyma, herkes seni biliyor" diyen takipçisine de "Arkadaşlar kolay değil ki. Yani düşünsenize tüm Türkiye bir anda sizi hırsız ilan ediyor. Hazmedemiyorum, gururuma, onuruma, emeğime yediremiyorum çok zor ben hayatımda bu kadar kötü olmadım. Allah kimseye yaşatmasın en zor sınavlardan biri. Benim de adım Eylül ise ben size alın terimin hakkını yedirmeyeceğim. Kendime sözüm olsun bu" dedi.

Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim

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Son Dakika Magazin Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim - Son Dakika
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