Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'nin yeni aşkı: Daha önce arkadaşım demişti - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'nin yeni aşkı: Daha önce arkadaşım demişti

27.04.2022 07:46

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, daha önce "Arkadaşım" dediği iş insanı Burak Kalfa'yla Bebek'te el ele objektiflere takıldı. Patlayan flaşlar karşısında şoke olan ikili, görüntü vermemek için sağa sola kaçıştı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı uzun bir süredir İstanbul'dan uzak bir yerde sessiz sakin bir hayat yaşıyor. Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur da özel hayatıyla gündem geldi.

"YETER ARTIK, ÇEKMEYİN"

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde iş insanı Burak Kalfa ile Ortaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İkili, aşk iddiasını yalanlayarak "Arkadaşız" demişti. Tayfur ve Kalfa çifti, bu kez Bebek'te el ele objektiflere takıldı. Görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden ikiliden Tuğçe Tayfur, "Yeter artık, bizi çekmeyin" diyerek sitemde bulundu.

Tuğçe Tayfur, 'Arkadaşım' dediği iş insanıyla el ele görüntülendi

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamladı. Tuğçe Tayfur, Küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan "Ah Akşamlar" şarkıları ile Ferdi Tayfur'un 2004 yılındaki "Bir Demet Gül" albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur'a ait olan ait "Elim Kolum Bağlı" ve "Bekle Beni" adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur'un 2006 yılındaki "Aşkın Cezası" albümündeki "Denedim Vallahi" adlı şarkısına vokal yaptı.

Tuğçe Tayfur, 'Arkadaşım' dediği iş insanıyla el ele görüntülendi
Tuğçe Tayfur, 'Arkadaşım' dediği iş insanıyla el ele görüntülendi
Tuğçe Tayfur, 'Arkadaşım' dediği iş insanıyla el ele görüntülendi
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'nin yeni aşkı: Daha önce arkadaşım demişti - Son Dakika


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