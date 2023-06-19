Gözler üzerindeydi! Gülşen transparan elbisesiyle sahnede dikkat çekti - Son Dakika
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Gözler üzerindeydi! Gülşen transparan elbisesiyle sahnede dikkat çekti

19.06.2023 10:18

İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle hapis yatan ve yurt dışına taşınan Gülşen, Türkiye'deki konserlerine devam ediyor. Son konserinde tercih ettiği transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcının paylaşımı ünlü isimlerden alev emojili yorumlar aldı.

İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışına taşınan Gülşen, Türkiye'deki konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Şarkıcı, son konserinde tercih ettiği transparan elbisesiyle yine göz kamaştırdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz haftalarda sarı saçlarını kırmızıya boyatan Gülşen, son konserinde ışıltılı transparan bir elbise tercih etti. İçine ışıltılı iç çamaşırı tercih eden şarkıcı, koluna abartılı bir aksesuar taktı. Mekanda verdiği konserlere veda eden Gülşen, kareleri Instagram hesabından yayınlayarak "O nasıl vedaydı" öyle notunu yazdı.

Şarkıcının paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Didem Soydan, Deniz Seki ve Seda Sayan'dan alev emojili yorumlar geldi.

İşte Gülşen'in konser stili...

Gülşen yine çok iddialı! Bu sefer de transparan elbisesiyle sahneye çıktı
Gülşen yine çok iddialı! Bu sefer de transparan elbisesiyle sahneye çıktı
Gülşen yine çok iddialı! Bu sefer de transparan elbisesiyle sahneye çıktı
Gülşen yine çok iddialı! Bu sefer de transparan elbisesiyle sahneye çıktı
Gülşen yine çok iddialı! Bu sefer de transparan elbisesiyle sahneye çıktı
Gülşen yine çok iddialı! Bu sefer de transparan elbisesiyle sahneye çıktı
Gülşen yine çok iddialı! Bu sefer de transparan elbisesiyle sahneye çıktı
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözler üzerindeydi! Gülşen transparan elbisesiyle sahnede dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözler üzerindeydi! Gülşen transparan elbisesiyle sahnede dikkat çekti - Son Dakika
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