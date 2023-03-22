Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz değişiklik! Saçlarını kısacık kestirdi

Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

Zemheri, Arıza, Ada Masalı, Karagül ve Hakan: Muhafız gibi sayısız projede rol alan Ayça Ayşin Turan, son zamanlarda Murat Boz ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Turan, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Saçlarını yıllardır uzun ve doğal rengiyle kullanan oyuncu, bir ara imaj değiştirerek uçlarını boyattı. Her zaman doğal güzelliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak uzun saçlarını kısacık kestirdi. Saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısaltan oyuncu yeni imajını da 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı, çok beğendiklerini ve Turan'a çok yakıştığını söyledi.

İşte Ayça Ayşin Turan'ın yeni imajı: