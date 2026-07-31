İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç… - Son Dakika
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İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
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İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle geldiği Antalya tatilinde Türk kültürünü deneyimledi. Ünlü isim, Türk hamamında kese köpük yaptırdı. O anlara ilişkin bir görüntüyü 27.3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, “Daha önce hiç böyle bir şey denemedim” notunu düştü.

Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle birlikte geldiği Antalya tatilinde Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

İki çocuğu, kız kardeşi Francesca Ferragni ve yeğenleriyle tatil yapan Ferragni, gün içinde çocuklarıyla vakit geçirirken akşam saatlerinde Türk mutfağının lezzetlerini deneyimledi.

HAMAM DENEYİMİNİ 23 MİLYON TAKİPÇİSİYLE PAYLAŞTI

Tatil cenneti Antalya’da farklı deneyimler yaşayan Ferragni, Türk hamamını da ziyaret etti. Ünlü moda ikonu, geleneksel kese köpük yaptırdı. Hamam deneyimini Instagram’da 27.3 milyon takipçisiyle paylaştı.

Türkiye'nin tatil bölgelerine olan ilgisini daha önce de dile getiren Ferragni, geçtiğimiz yaz da Akdeniz Bölgesi'nde tatil yapmıştı. Türkiye'deki deniz ve tatil bölgelerinden övgüyle bahseden İtalyan yıldız, yeniden Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

TATİLİNDE AİLESİYLE VAKİT GEÇİRİYOR

Chiara Ferragni, Antalya'daki tatilinde çocukları ve ailesiyle sakin bir program geçiriyor. Gündüzleri denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, akşamları ise Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini keşfediyor.

TÜRK HAMAMINDA KESE KÖPÜK KEYFİ

Antalya tatilinde Türk kültürünün geleneksel deneyimlerinden birini yaşayan Chiara Ferragni, Türk hamamına gitti. Ünlü moda ikonu, hamamda kese köpük yaptırarak tatiline farklı bir deneyim ekledi.

İtalyan fenomen, yaptığı paylaşımda, “Daha önce hiç böyle bir şey denemedim” notunu düştü.

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Son Dakika Magazin İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç… - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç… - Son Dakika
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