Kahramanmaraş ve Hatay'da Depremzedelerle Buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri - Son Dakika
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Kahramanmaraş ve Hatay'da Depremzedelerle Buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri

Kahramanmaraş ve Hatay\'da Depremzedelerle Buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerde yaşayan kadınlar, gençler ve kız çocuklarıyla buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis, ihtiyaçları yerinde gözlemledi ve destek çağrısında bulundu. Depremzede kadınların ve gençlerin sağlık, koruma, eğitim ve psikososyal destek gibi ihtiyaçlarına dikkat çeken elçiler, bölgedeki sorunların devam ettiğini vurguladı ve yardım çağrısında bulundu.

07.03.2024 18:20
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Depremlerden en çok etkilenen illerden Kahramanmaraş ve Hatay'da kadınlar, gençler ve kız çocukları ile buluştu. 7 Mart 2023 Hatay, Kahramanmaraş - 6 Şubat 2023'te tüm Türkiye'yi derinden sarsan yıkıcı depremler 11 ilde yaklaşık 9,1 milyon kişiyi doğrudan etkiledi, 3,6 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktı.

Bir yılın ardından, en çok etkilenen illerde yaklaşık 760 bin kişi hala çadırlarda veya konteynerlerde yaşıyor. UNFPA'in hesaplamalarına göre 64 bini hamile olmak üzere, özellikle üreme çağındaki (15-49 yaş) yaklaşık 1,2 milyon kadın ve kız çocuğunun ihtiyaçları devam ediyor.

UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri, başarılı sanatçılar Hazal Kaya ve Edis, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu ihtiyaçları yerinde gözlemlemek ve gereken desteğe dikkat çekmek üzere 4-5 Mart'ta deprem bölgesini ziyaret etti.

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UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis'in ilk durağı yıkıcı depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta, UNFPA'in KAMER Vakfı ile birlikte yürüttüğü Kadın Sağlığı Danışma Merkezi oldu.

Merkezden destek alan depremzede kadınlarla bir araya gelen Hazal Kaya ve Edis, konteynerlarda yaşamın zorluklarını, sağlık hizmetlerine erişim, hijyen, güvenlik, istihdam, eğitim ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere devam eden ihtiyaçları ve tüm bu sebeplerle kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere dair artan riskleri ilk ağızdan dinledi.

Hazal Kaya ve Edis, depremin ilk gününden beri insani yardım ve iyileşme çalışmalarına destek veren saha personelinden de merkezin kadın ve üreme sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında farkındalık artırma oturumları ve psikososyal destek de dahil olmak üzere, sağlık ve koruma hizmetleri ile depremzede kadınları ve kız çocuklarını nasıl güçlendirdiğine dair bilgi aldı.

UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis, Kahramanmaraş'ta depremzede beş mülteci ailenin birlikte yaşadığı bir evi ve Maraş kırsalında en çok hasar alan yerlerden biri olan Ördekdede Köyü'nü de ziyaret etti.

Özellikle sağlık ve koruma hizmetlerine ve eğitime erişimde yaşanan sıkıntılara dair bilgi aldı. UNFPA'in mobil ekipleri aracılığı ile ihtiyaçların belirlenmesi, sağlık ve koruma hizmetlerine yönlendirme, kadınların ve yeni doğum yapmış anne ve bebeklerinin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda nasıl destek verdiğini dinledi.

Ziyaretin ikinci gününde UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi Hazal Kaya, depremden en çok etkilenen şehir Hatay'ı da ziyaret etti.

Hatay Samandağ'da bir konteyner yerleşkede UNFPA ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD) iş birliğinde depremzede gençlere sağlık ve koruma alanlarında bilgilendirme ve danışmanlık yapan ve hizmetlere erişim konusunda destek veren Gençlik Merkezini ziyaret etti.

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Depremzede genç kızlarla bir araya gelen Kaya, gençlerin özellikle sosyalleşme konusunda yaşadıkları zorluklara ve devam eden ciddi psikososyal destek ihtiyacına dair bilgi aldı.

Hazal Kaya, özellikle mülteci toplulukların yaşadığı çadır alanlarını da ziyaret etti. Buralarda, UNFPA'in desteğiyle Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Dünya Doktorları Derneği'nin (DDD/MDM) ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürüttüğü mobil hizmet üniteleri aracılığı ile verilen anne ve çocuk sağlığı, gebe takibi, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ve aile planlaması hizmetlerine dair bilgi aldı.

Bu alanlarda yaşayan kadınlar ve kız çocukları ile de bir araya gelen Kaya, özellikle buralardaki ışıklandırma, hijyen ve sağlıklı beslenme konusunda yaşanan sıkıntıları dinledi.

Kahramanmaraş ve Hatay ziyareti sonrası gözlemlerine ve ihtiyaçlara dair konuşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi, başarılı oyuncu Hazal Kaya, 1 yılın ardından bölgedeki ihtiyaçların devam ettiğini, özellikle sağlık ve koruma hizmetlerine ve eğitime erişimin kısıtlı olduğunu vurguladı.

Konteyner kentlerdeki güvenlik ve ışıklandırma sıkıntıları nedeniyle, özellikle kadınların ve kız çocuklarının gün doğmadan ve battıktan sonra dışarıda kalamadığını, bunun da yaşamalarını etkilediğini belirtti.

Özellikle gençlere yönelik psikososyal destek olanaklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi. "Buraların tamamen ayağa kalkması için belki minimum 5 yıl gerekli ama önce insanları ayağa kaldırmamız lazım.

Onlara tekrar neşeyi getirmek zorundayız, bunu onlara borçluyuz" diyen Kaya, destek çağrısı da yaptı. "Rica ediyorum gözünüzü buradan ayırmayın, yardımınızı esirgemeyin ve bizi takipte olun, elimizden geleni yapalım onlar için." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından izlenimlerini paylaşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi Edis ise, sağlık ve koruma hizmetlerine dair altyapının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, özellikle cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine ve psikososyal desteğe büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hijyen ve sağlıklı beslenme ile ilgili sıkıntıların devam ettiğine, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evlilik riskinin arttığına dikkat çekti. UNFPA'in tam da bu ihtiyaçları desteklemek için ilk günden beri sahada olduğunu hatırlatan Edis, "Biz UNFPA olarak kadınlar, çocuklar ve gençler için çalışıyoruz.

Unutmamak, unutturmamak ve çok daha fazla kişiye ulaşabilmek için, herkesin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kahramanmaraş ve Hatay'da Depremzedelerle Buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri - Son Dakika

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