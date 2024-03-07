Kahramanmaraş ve Hatay\'da Depremzedelerle Buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri

Depremlerden en çok etkilenen illerden Kahramanmaraş ve Hatay'da kadınlar, gençler ve kız çocukları ile buluştu. 7 Mart 2023 Hatay, Kahramanmaraş - 6 Şubat 2023'te tüm Türkiye'yi derinden sarsan yıkıcı depremler 11 ilde yaklaşık 9,1 milyon kişiyi doğrudan etkiledi, 3,6 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktı.
Bir yılın ardından, en çok etkilenen illerde yaklaşık 760 bin kişi hala çadırlarda veya konteynerlerde yaşıyor. UNFPA'in hesaplamalarına göre 64 bini hamile olmak üzere, özellikle üreme çağındaki (15-49 yaş) yaklaşık 1,2 milyon kadın ve kız çocuğunun ihtiyaçları devam ediyor.
UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri, başarılı sanatçılar Hazal Kaya ve Edis, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu ihtiyaçları yerinde gözlemlemek ve gereken desteğe dikkat çekmek üzere 4-5 Mart'ta deprem bölgesini ziyaret etti.
UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis'in ilk durağı yıkıcı depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta, UNFPA'in KAMER Vakfı ile birlikte yürüttüğü Kadın Sağlığı Danışma Merkezi oldu.
Merkezden destek alan depremzede kadınlarla bir araya gelen Hazal Kaya ve Edis, konteynerlarda yaşamın zorluklarını, sağlık hizmetlerine erişim, hijyen, güvenlik, istihdam, eğitim ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere devam eden ihtiyaçları ve tüm bu sebeplerle kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere dair artan riskleri ilk ağızdan dinledi.
Hazal Kaya ve Edis, depremin ilk gününden beri insani yardım ve iyileşme çalışmalarına destek veren saha personelinden de merkezin kadın ve üreme sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında farkındalık artırma oturumları ve psikososyal destek de dahil olmak üzere, sağlık ve koruma hizmetleri ile depremzede kadınları ve kız çocuklarını nasıl güçlendirdiğine dair bilgi aldı.
UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis, Kahramanmaraş'ta depremzede beş mülteci ailenin birlikte yaşadığı bir evi ve Maraş kırsalında en çok hasar alan yerlerden biri olan Ördekdede Köyü'nü de ziyaret etti.
Özellikle sağlık ve koruma hizmetlerine ve eğitime erişimde yaşanan sıkıntılara dair bilgi aldı. UNFPA'in mobil ekipleri aracılığı ile ihtiyaçların belirlenmesi, sağlık ve koruma hizmetlerine yönlendirme, kadınların ve yeni doğum yapmış anne ve bebeklerinin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda nasıl destek verdiğini dinledi.
Ziyaretin ikinci gününde UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi Hazal Kaya, depremden en çok etkilenen şehir Hatay'ı da ziyaret etti.
Hatay Samandağ'da bir konteyner yerleşkede UNFPA ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD) iş birliğinde depremzede gençlere sağlık ve koruma alanlarında bilgilendirme ve danışmanlık yapan ve hizmetlere erişim konusunda destek veren Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Depremzede genç kızlarla bir araya gelen Kaya, gençlerin özellikle sosyalleşme konusunda yaşadıkları zorluklara ve devam eden ciddi psikososyal destek ihtiyacına dair bilgi aldı.
Hazal Kaya, özellikle mülteci toplulukların yaşadığı çadır alanlarını da ziyaret etti. Buralarda, UNFPA'in desteğiyle Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Dünya Doktorları Derneği'nin (DDD/MDM) ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürüttüğü mobil hizmet üniteleri aracılığı ile verilen anne ve çocuk sağlığı, gebe takibi, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ve aile planlaması hizmetlerine dair bilgi aldı.
Bu alanlarda yaşayan kadınlar ve kız çocukları ile de bir araya gelen Kaya, özellikle buralardaki ışıklandırma, hijyen ve sağlıklı beslenme konusunda yaşanan sıkıntıları dinledi.
Kahramanmaraş ve Hatay ziyareti sonrası gözlemlerine ve ihtiyaçlara dair konuşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi, başarılı oyuncu Hazal Kaya, 1 yılın ardından bölgedeki ihtiyaçların devam ettiğini, özellikle sağlık ve koruma hizmetlerine ve eğitime erişimin kısıtlı olduğunu vurguladı.
Konteyner kentlerdeki güvenlik ve ışıklandırma sıkıntıları nedeniyle, özellikle kadınların ve kız çocuklarının gün doğmadan ve battıktan sonra dışarıda kalamadığını, bunun da yaşamalarını etkilediğini belirtti.
Özellikle gençlere yönelik psikososyal destek olanaklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi. "Buraların tamamen ayağa kalkması için belki minimum 5 yıl gerekli ama önce insanları ayağa kaldırmamız lazım.
Onlara tekrar neşeyi getirmek zorundayız, bunu onlara borçluyuz" diyen Kaya, destek çağrısı da yaptı. "Rica ediyorum gözünüzü buradan ayırmayın, yardımınızı esirgemeyin ve bizi takipte olun, elimizden geleni yapalım onlar için." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından izlenimlerini paylaşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi Edis ise, sağlık ve koruma hizmetlerine dair altyapının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, özellikle cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine ve psikososyal desteğe büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.
Hijyen ve sağlıklı beslenme ile ilgili sıkıntıların devam ettiğine, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evlilik riskinin arttığına dikkat çekti. UNFPA'in tam da bu ihtiyaçları desteklemek için ilk günden beri sahada olduğunu hatırlatan Edis, "Biz UNFPA olarak kadınlar, çocuklar ve gençler için çalışıyoruz.
Unutmamak, unutturmamak ve çok daha fazla kişiye ulaşabilmek için, herkesin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Kahramanmaraş ve Hatay'da Depremzedelerle Buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri - Son Dakika
Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısını öğrenen biri, bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a teklifte bulunur. Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leyla'nın peşine düşer. Dağhan ise Leyla'yı korumak ve bilgisayarı bulmak zorunda kalır. Diğer yandan Enver, babasına karşı yenilmemek için düğün hazırlıklarına başlar ve affedilmek için çaba sarf eder. Ekber ise Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir ve bunun arkasında kimin olduğunu araştırmaya başlar. Fatma ise Davut'u Fikriye ile baş başa görünce hesap sormaya kararlıdır. Aydan ise Dağhan'dan uzak durmaya çalışsa da onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer ve Gürkan'ın dikkatini çeker.
Şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da verdiği konserde sahnede kurtlarını döktü. Kırmızı elbisesiyle göbek atan Mosso, bir ara kendinden geçerek zıplaya zıplaya oynadı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne için inceleme başlattı.
Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında aşk söylentisine tepki göstererek "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla sohbet edebilirim bu kadar" dedi.
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.
Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta dengeler altüst olur. Latif Bey, Celal Ağa'yı zor bir duruma sokar. Ömer'in gördüğü rüya yol gösterir. Sultan, Osman Ağa ile ilgili sırrın ağırlığıyla mücadele ederken baraj kararını vermek zorundadır. Kara Ağaç, huzur bulacak mı yoksa büyük bir yangına mı dönüşecek?
Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne izleyicilerin tepkisi çekti.
Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
İngiliz komedyen Jimmy Carr, 'Terribly Funny' isimli gösterisiyle İstanbul'da ilk kez sahne aldı. TuzBiber Komedi Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleşen gösteriye yoğun ilgi oldu. Carr, izleyicilerin sorularını da esprili bir dille yanıtladı. Carr, 15 yıldan fazla süredir komedyenlik yapıyor ve 10 kapalı gişe turne gerçekleştirerek 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, Netflix için özel bir program kaydeden ilk İngiliz komedyen olan Carr, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmanın yanı sıra komedi filmlerinde de rol aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?