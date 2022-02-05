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Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım - Son Dakika

Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım

05.02.2022 11:41

Sosyal medya hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşan Mihriban Hurmacı, kendisine şiddet uyguladığını söylediği futbolcu eşi Özer Hurmacı'dan şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Mihriban Hurmacı, "Hesabımda 500 TL ile ortada kaldım ama önemli olan sesimi duyurmak" dedi.

Mihriban Hurmacı, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giyen futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini öne sürdü. Jandarma Karakoluna şikayette bulunan Hurmacı "Beni bir odaya çekerek ellerime yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, 'Seni gebertirim' diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

"HESABIMDA 500 TL İLE ORTADA KALDIM"

Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını da Instagram hesabından açtığı canlı yayında anlattı. İhaneti affetmeyeceği için Hurmacı'dan boşanacağını söyleyen Mihriban Hurmacı, canlı yayında şunları anlattı: "Çocuklarım ve benim için çok travmatik bir olay. Şiddete maruz kalan ve sesini çıkaramayan kadınları düşündükçe çok üzülüyor. Herkesin sesini çıkarması gerekiyor. Ünlü bir futbolcunun eşiyim, başka kadınlara üzülürken benim de başıma geldi. Hesabımda 500 TL ile ortada kaldım ama önemli olan sesimi duyurmak. Kadına karşı şiddete hayır demek istiyorum."

Şiddet gerekçesiyle Özer Hurmacı2;dan şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım

"TELEFONU ALMAYA ÇALIŞIRKEN TIRNAKLARINI ELİME GEÇİRDİ"

"Boyamışsın ve makyaj yapmışsın diyenler var. Olayın nasıl olduğunu da anlatayım. Yaşadığımı ömrüm boyunca unutmayacağım. İçime bir şüphe düşünce Özer'in telefonunu aldım ve kadınlarla mesajlarını gördüm. Hesap sormak için yanına gittim. Sinirlendi ve darp etmeye başladı. Elinden telefonu almaya çalışırken tırnaklarını elime geçirdi. Kendimi kurtardım ve polise gittim. Sonra hastaneye giderek rapor aldım."

"KORİDORDA VE DUVARDA KAN İZLERİM VAR"

"Eşim gözaltına alındı. Bu çok kötü bir şey. Devletimiz bu konuda çok yardımcı oluyor. O adam çocuklarımın babası olduğu için kötülemek istemiyorum. Aldatılmaya göz yummayacağım ve normalleştirmeyeceğim. Boşanacağım, çocuklarım kanlar içinde beni gördü. Koridorda ve duvarda kan izlerim var."

Şiddet gerekçesiyle Özer Hurmacı'dan şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
Şiddet gerekçesiyle Özer Hurmacı'dan şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
Şiddet gerekçesiyle Özer Hurmacı'dan şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
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Özer Hurmacı, Türk Lirası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım - Son Dakika
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