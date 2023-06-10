Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki alışveriş sahnesi gündem oldu

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide yeni evlenen Umut ve Nursema'nın market sahnesi ise alay konusu oldu.

FİYATLARA BAKMADAN ALIŞVERİŞ YAPTI

Yaşadıkları zorlukların ardından evlenen Nursema ve Umut, nikahtan sonra ailesini eve davet etti. Davet önce Umut ile alışverişe çıkan Nursema, hiçbir ürünün fiyatına bakmadan alışveriş yaptı ve kilolarca et sipariş etti. Zengin bir ailenin kızı olan Nursema'nın 8 bin 900 TL'lik alışverişi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

Alay konusu olan alışveriş sahnesi için "Nursema'nın asgari ücretten haberi yok" ve "Nursema gibi fiyatlara bakmadan alışveriş yapamayacağım, hayata Umut olmaya gelmişim" yorumları yapıldı.

İşte yorumlardan bazıları...