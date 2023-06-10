Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki alışveriş sahnesi gündem oldu - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki alışveriş sahnesi gündem oldu

10.06.2023 16:15

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinde Nursema ve Umut'un market sahnesi, fiyatlara bakmadan yapılan alışveriş nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Nursema'nın 8 bin 900 TL'lik alışverişi, yorumlara sebep oldu.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide yeni evlenen Umut ve Nursema'nın market sahnesi ise alay konusu oldu.

FİYATLARA BAKMADAN ALIŞVERİŞ YAPTI

Yaşadıkları zorlukların ardından evlenen Nursema ve Umut, nikahtan sonra ailesini eve davet etti. Davet önce Umut ile alışverişe çıkan Nursema, hiçbir ürünün fiyatına bakmadan alışveriş yaptı ve kilolarca et sipariş etti. Zengin bir ailenin kızı olan Nursema'nın 8 bin 900 TL'lik alışverişi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

Alay konusu olan alışveriş sahnesi için "Nursema'nın asgari ücretten haberi yok" ve "Nursema gibi fiyatlara bakmadan alışveriş yapamayacağım, hayata Umut olmaya gelmişim" yorumları yapıldı.

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

İşte yorumlardan bazıları...

Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Kızılcık Şerbet'inde çok konuşulacak market sahnesi! Yapılan yorumlar kırdı geçirdi
YORUMLAR (3)
  • Abdurrahman Genzileli: Ülkemizin hali bu kimi çöpten ekmek bulmaya çalışır kimi fiyata bile bakmadan et alır. Cevap Yaz 32 0 Yayından Kaldır
  • Mümtazer Osmanoğlu: Bu dizi sapkınlıklarla dolu şeytani bir dizidir.! Seyretmeyin protesto edin. Cevap Yaz 42 51 Yayından Kaldır
  • Volkan Çağdaş: Bence çok gerçekçi bir dizi. Millet et alamıyor işte gerçek bu. 20 senede bizi getirdikleri nokta bu işte. Bunu ister kabul edin ister etmeyin. Ama Ayasofya ibadete açıldı önemli olan o. Yoksa Türk Milleti ailesine çocuğuna et yedirip süt içirip sağlıklı nesiller yetiştirmede, zeka seviyesini arttırmasada olur. 0 0 Yayından Kaldır
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Kızılcık Şerbeti, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki alışveriş sahnesi gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki alışveriş sahnesi gündem oldu - Son Dakika
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