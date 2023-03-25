Kızılcık Şerbeti dizisinde yüzleşme zamanı! Nursema öcünü aldı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılcık Şerbeti dizisinde yüzleşme zamanı! Nursema öcünü aldı, sosyal medya yıkıldı

25.03.2023 10:13

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşamki bölümünde Nursema, kendisini gerdek gecesi camdan aşağı atan eşini, herkesin içinde ifşaladı. Ailesine yaşadıklarını anlatarak hesaplaşan Nursema'nın sahnesi sosyal medyada gündem yarattı.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. İstemeyerek evlendiği eşi tarafından gerdek gecesi camdan aşağı atılan Nursema, herkesin içinde hesaplaştı.

NURSEMA HER ŞEYİ BİR BİR İFŞA ETTİ

Kendisini zorla evlendiren ailesini iftara çağıran Nursema, herkesin içinde kocasının kendisini camdan aşağı attığını söyleyerek "Son zamanlar bana yaşattığınız her şey için sonsuz teşekkür ederim. Babacığım, beni evlendirdiğin gün var ya bu ruh hastası beni camdan aşağı attı. Ben iki gün yoğun bakımda kaldım. Beynimde ödem oldu anne. Ve siz o sırada beni bu psikopatla İtalya'da balayında zannediyordunuz.

Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi

Bu kadın (kayınvalidesi) benim telefonuma el koydu ve senin attığın mesajları bu kadın cevapladı. Siz beni hiç mi merak etmediniz? Benim şahitlerim var. Bu eve geri döndüm çünkü hepinizin gözünün içine baka baka gerçekleri konuşmak için. Şimdi ben bu evden defolup gideceğim. Ben bu manyakla değil aynı evde kalmak bundan sonra yan yana bile gelmem. Sanmayın ki sizinle de geleceğim. Asla o eve geri dönmeyeceğim. Siz benim için bittiniz. Senin gibi bir annem yok benim. Senin gibi de bir babam yok. Anne sen bana sakın 'kızım' deme. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi

FATİH, İBRAHİM'E SALDIRDI

Nursema, eşinin yüzüne tükürerek odadan çıkarken öfkeden deliye dönen Fatih de ablasını camdan atan İbrahim'in üzerine atladı. Pembe de kızı hastanedeyken kendisine yalan söyleyen dünürüne saldırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisindeki yüzleşme sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı sahne için "Böyle rezil herifler herkesin içinde ifşa edeceksin", "Çok iyi bir sahne" ve "Haftalardır hepimizin söylemek istediği şeyleri bir bir haykırdı Nursema" dedi.

İşte dizi için yapılan bazı paylaşımlar...

Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi
YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: Böyle filmler sosyal medyadan tepki alıyor sonra bir Sahne oluyor sosyal medya yıkılıyor insanlar iki yüzlü Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinde yüzleşme zamanı! Nursema öcünü aldı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti dizisinde yüzleşme zamanı! Nursema öcünü aldı, sosyal medya yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement