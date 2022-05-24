Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim" - Son Dakika
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Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"

24.05.2022 14:30

Lüks aracının deposunu doldurmak için 2 bin 150 TL ödeyen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, "Ben sadece benzin almak istemiştim" diyerek ödediği tutara sitem etti. Kullanıcıların tepkisiyle karşılan Reynmen, kendisini eleştirenlere "Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şeye pahalıysa pahalı demek. Çok garipsiniz ya" dedi.

Yayınladığı eğlenceli videolarla fenomen olan ve sonrasında şarkıcılık yapmaya başlayan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kazancını araba alarak değerlendiren fenomen, lüks cipini benzin alırken ödediği tutara sitem etti.

DEPOSUNU 2 BİN 150 TL'YE DOLDURDU

Benzin fiyatlarına gelen zamların ardından deposunu dolduran Reynmen, 2 bin 150 TL ödedi. Tutarı Instagram hesabından paylaşan fenomen, "Ben sadece benzin almak istemiştim" diyerek sitem etti.

Lüks cipinin deposunu dolduran fenomen Reynmen, ödediği tutara sitem etti

ELEŞTİRİLERE SİTEM ETTİ

Paylaşımının kısa sürede gündem olmasının ardından eleştirilen Reynmen, bu sefer de Instagram hesabından video yayınlayarak tepkilere cevap verdi. Lüks aracı için "Aslan besliyorsan yemini düşünmeyeceksin" eleştirilerine cevap veren fenomen, paylaştığı videoda "Ne aslanı ne yemi... Arabaya mazot aldık mazot. Başlarım aslanına da yemine de. Bu ne ya? Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şey pahalıysa pahalı demek... of ne anlatıyorum a.. ya. Çok garipsiniz inanamıyorum ya. Benzin 22-23 TL olmuş artık bırakın komplekslerinizi... Benzin fiyatına pahalı dedim diye alınacaksam alsınlar ya. Yaşanan her şey komik" şeklinde konuştu.

Lüks cipinin deposunu dolduran fenomen Reynmen, ödediği tutara sitem etti
Lüks cipinin deposunu dolduran fenomen Reynmen, ödediği tutara sitem etti
Lüks cipinin deposunu dolduran fenomen Reynmen, ödediği tutara sitem etti
Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! Ben sadece benzin almak istemiştim
Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! Ben sadece benzin almak istemiştim
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Türk Lirası, Otomobil, Reynmen, Benzin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! 'Ben sadece benzin almak istemiştim' - Son Dakika


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