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Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? - Son Dakika

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?

31.01.2022 09:55

Türkiye'yi sarsan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ortaya bir iddia atıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in cinayet gecesi evinde kaldığı Fatih Sipahi, Ece Erken'in katil zanlılarından Serkan Dakman ile geçmişte Çeşme tatiline gittiğini öne sürdü.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı.

ECE ERKEN'İN PAYLAŞIMLARINA CEVAP VERDİ

Ece Erken kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın kendi ismini taşıyan yeğeni Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın yakalanmasının ardından katil zanlısı olarak aranan Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın bulunması için çağrı yapmıştı. Ece Erken Seccad Yeşil'in cinayet gecesi Fatih Sipahi'nin evinde kaldığını belirttiği paylaşımının ardından Fatih Sipahi'den çok konuşulacak bir dizi paylaşımla yanıt geldi.

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?

"ECE ERKEN ZANLIYI TANIYOR" İDDİASI

Fatih Sipahi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ece Erken'in, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarını tanıdığını iddia ederek, zanlılardan Serkan Dakman ile yıllar önce Çeşme'de tatil yaptığını öne sürdü. İşte Fatih Sipahi'nin Ece Erken ile ilgili o açıklaması:

"Arkadaşlar Ece Erken adımı geçirerek bir story atmış o yüzden açıklama yapmak istedim. Seccad Yeşili 15 senedir tanırım 3-4 ayda bir görüşürüm. Olay gecesi beni görüntülü arayarak seninle acil bir şey konuşmam lazım diyerek evime geldi ve 'Arkadaşım birini vurdu' diyerek olayı anlattı. Kendisine olay yerindeymiş 3 saat sonra Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldüğü haberleri yayılınca telefonunu kapatarak evimden gitti. Sabah organize şubeye giderek ifademi verdim tanık olarak eklediler. Benim burada ne suçum var adımı geçiriyorsun Ece Erken? Seccad Yeşil ile seninde bir sürü ortak arkadaşın var. Serkan Dakman ile seneler önce beraber Çeşme'de tatile yapmadınız mı? Bu insanları tanımıyormuş gibi story atıp şov yapacağına eline bir Yasin al da kocana dua et!"

Türkiye'yi sarsan cinayette ortalığı karıştıracak iddia! Ece Erken, kocasının katil zanlısıyla geçmişte tatile gitti
Türkiye'yi sarsan cinayette ortalığı karıştıracak iddia! Ece Erken, kocasının katil zanlısıyla geçmişte tatile gitti
Türkiye'yi sarsan cinayette ortalığı karıştıracak iddia! Ece Erken, kocasının katil zanlısıyla geçmişte tatile gitti
YORUMLAR (1)
  • Gülşah İsitmir: Otur üzül yaa... Mikserlik peşinde kadın. Yazık oldu adama, Allah rahmet eylesin. Yuva yıkanın yuvası olmuyor işte bir şekilde... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Türkiye, Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? - Son Dakika
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